Minaris Regenerative Medicine rationalise la fabrication sous contrat grâce aux applications Veeva Vault Quality Suite

BARCELONE, Espagne, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Minaris Regenerative Medicine, une organisation de fabrication et de développement sous contrat (CDMO) de premier plan spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques, a choisi Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault Training pour faire avancer ses opérations de qualité à l'échelle mondiale. Minaris Regenerative Medicine utilisera les applications de qualité unifiées de Veeva pour mieux collaborer avec ses clients et partenaires, améliorer la transparence entre les fonctions et garantir la conformité.

« En tant que pionniers des thérapies cellulaires et géniques, nous avions besoin d'une base évolutive de gestion de la qualité pour accroître l'efficacité et la conformité », a déclaré Prakash Manwani, responsable numérique chez Minaris Regenerative Medicine. « Grâce aux applications Veeva Vault Quality Suite, nous sommes bien positionnés pour assurer le contrôle des documents relatifs aux bonnes pratiques et l'amélioration continue de la qualité. La plateforme Veeva est un élément essentiel de notre feuille de route informatique internationale et de notre vision visant à créer un écosystème numériquement connecté pour nos opérations, nos clients et nos patients. »

La vision de Minaris Regenerative Medicine est de « créer ensemble les futurs miracles de la thérapie cellulaire », et la plateforme Veeva lui permettra de renforcer ses capacités en la matière, pour le bien de ses clients et des patients souffrant d'un large éventail de maladies pour lesquelles les thérapies cellulaires et géniques s'avèrent prometteuses. Le CDMO utilisera les applications Veeva Vault Quality Suite pour moderniser ses opérations au niveau mondial, notamment Vault QualityDocs pour contrôler l'accès au contenu et sa diffusion et Vault Training pour créer et gérer des programmes d'apprentissage basés sur des rôles. En adoptant des applications connectées sur une plateforme unique, Minaris Regenerative Medicine rationalisera ses processus de qualité au niveau mondial.

« Veeva nous permet d'accéder facilement à la documentation et à la formation pour plus de flexibilité sur le terrain », a déclaré Adela Balducci, directrice exécutive et responsable de la qualité chez Minaris Regenerative Medicine pour l'Amérique du Nord. « Le fait d'être sur la même plateforme qu'un grand nombre de nos clients nous permettra de gagner en efficacité sur le plan du partage de l'information et de l'établissement de rapports, ce qui améliorera notre façon de travailler avec nos clients et nous confèrera un avantage concurrentiel. »

« Minaris Regenerative Medicine développe et fabrique des thérapies cellulaires susceptibles de changer la vie pour traiter des cancers et des troubles génétiques pour lesquels il n'existe pas de traitement connu », déclare Ashley McMillan, directrice principale de la stratégie Veeva Vault Quality. « Les applications de Veeva Vault Quality seront essentielles pour soutenir la qualité de ces thérapies importantes. Nous sommes ravis d'être un partenaire stratégique qui les aide à transformer la gestion du contenu et des compétences des employés. »

À propos de Minaris Regenerative Medicine

Minaris Regenerative Medicine est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques. Nous offrons à nos clients des services de fabrication clinique et commerciale, des solutions de développement et des technologies de grande valeur. Nous sommes des pionniers dans ce domaine, avec plus de 20 ans d'expérience dans la prestation de services d'une qualité et d'une fiabilité exceptionnelles. Nos installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie nous permettent de fournir aux patients du monde entier des thérapies qui changent leur vie. Minaris Regenerative Medicine fait partie du groupe Resonac.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.rm.minaris.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collaborateurs, les actionnaires et les secteurs qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu .

