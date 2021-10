MindMaze Group haalt USD 125 miljoen financiering binnen om commercialisering en uitbreiding van zijn digitale neurotherapeutische platform te versnellen

MindMaze is de wereldleider in digitale neurotherapeutica en levert naadloze digitale beoordelingen en therapieën over het volledige zorgcontinuüm in meer dan twintig landen, met duizenden patiënten die lijden aan neurologische aandoeningen. Het bedrijf werkt momenteel samen met ongeveer negentig zorgverleners en heeft een productportfolio dat drie FDA-goedkeuringen en vier CE-markeringen heeft gekregen voor acht klinische indicaties. Gesteund door meer dan zeventig patentfamilies, combineert MindMaze's innovatieve digitale neurotherapeutische platform zeer boeiende, gepersonaliseerde, geprotocolleerde, gekwantificeerde, gegamificeerde digitale therapeutische inhoud ondersteund door op maat gemaakte slimme randapparatuur die gericht is op twee verschillende zorggebieden: neurorevalidatie en neuro-restauratie. MindMaze werkt samen met toonaangevende academische en medische instellingen, waaronder de Johns Hopkins University School of Medicine, het Mount Sinai Health System en de University of California San Francisco (UCSF) in de Verenigde Staten, het Lausanne University Hospital (CHUV) en de Zwitserse Federal Institution of Technology (EPFL) in Zwitserland, en het Institute for the Brain and Spinal Cord (ICM) in Frankrijk, om de doeltreffendheid van zijn marktleidende oplossingen verder te ontwikkelen en aan te tonen.

"MindMaze zet zich in om het leven van patiënten over de hele wereld te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe digitale therapeutische producten voor de behandeling van ernstige neurologische aandoeningen. We hebben het toonaangevende neuro-gerichte digitale gezondheidsplatform gebouwd dat volledig ingaat op motorische en cognitieve uitdagingen van het hele lichaam die verband houden met belangrijke neurologische aandoeningen. We zijn van mening dat de eisen van een snel verouderende wereldbevolking onze gepatenteerde, bewezen oplossingen nu belangrijker dan ooit maken", aldus Tej Tadi, PhD, oprichter en CEO van MindMaze. "Deze investering door AlbaCore zal ons in staat stellen ons bewezen neurorevalidatieplatform te versnellen en de commercialisering van onze empirisch onderbouwde neurohersteloplossingen voor beroertes, traumatische hersenen, veroudering en de ziekte van Parkinson te bevorderen. Een manier om na te streven is om samen te werken met farmaceutische bedrijven om hersenherstel te bevorderen door onze digitale therapeutische neuroherstelbenadering te combineren met de ontdekking van opkomende geneesmiddelen. We zijn verheugd om samen te werken met AlbaCore terwijl we het toonaangevende universele platform voor de gezondheid en het herstel van de hersenen bouwen. Deze financiering stelt ons toegewijde team en partners in staat om vooruitgang te boeken in onze missie om patiënten te helpen herstellen, leren en zich aan te passen door middel van geavanceerde neurowetenschappen en digitale therapieën."

David Allen, managingpartner en hoofd Investment Officer van de AlbaCore Capital Group, zegt: "We zijn verheugd om samen te werken met MindMaze en hun uiterst belangrijke missie te versterken om de gezondheid en het herstel van de hersenen radicaal te veranderen door middel van geavanceerde digitale tools. Bij AlbaCore willen we een leverancier van creatieve oplossingen zijn, waarbij partnerschap de kern vormt van alles wat we doen. Wij zijn van mening dat MindMaze in een positie is om de zorg voor miljoenen patiënten drastisch te verbeteren, en met dit nieuwe kapitaal in staat zal zijn om snel op te schalen."

Citi trad bij de transactie op als de exclusieve plaatsingsagent.

Over MindMaze

MindMaze is een wereldleider op het gebied van digitale neurotherapeutische (DTx)-oplossingen met een missie om het vermogen van de hersenen om te herstellen, te leren en zich aan te passen, te versnellen. Met meer dan tien jaar werk op het snijvlak van neurowetenschappen, bio-sensing, engineering, mixed reality en kunstmatige intelligentie, pakt de gezondheidszorgdivisie enkele van de meest uitdagende problemen in de neurologie aan, waaronder beroerte, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, door het universele platform voor hersengezondheid en -herstel en unieke digitale therapeutische interventies te creëren. MindMaze's baanbrekende door de FDA goedgekeurde en CE-gemarkeerde neuro-digitale therapieën versnellen het herstel van patiënten van veel kritieke neurologische aandoeningen. MindMaze, opgericht in 2012 door CEO Dr. Tej Tadi, is de eerste Zwitserse eenhoorn met kantoren in Lausanne, Baltimore, Londen, Parijs en Mumbai.

Ga voor meer informatie naar www.mindmaze.com.

Over AlbaCore Capital Group

AlbaCore Capital Group is een van Europa's toonaangevende gespecialiseerde kredietinvesteerders die zich richt op publieke en private zakelijke kredietmarkten. Het senior investeringsteam investeert al meer dan tien jaar met deze hybride strategie. AlbaCore, opgericht in 2016, heeft meer dan $ 17 miljard geïnvesteerd in wereldwijde pensioenfondsen, soevereine vermogensfondsen, consultants, verzekeringsmaatschappijen, familiekantoren en schenkingen. AlbaCore is erop gericht om op de lange termijn consistent beter te presteren dan de markt en tegelijkertijd het kapitaal van investeerders te beschermen. Het kredietselectieproces is gebaseerd op fundamenteel onderzoek met een focus op kapitaalbehoud, ESG-factoren en voor risico gecorrigeerd rendement. AlbaCore, met hoofdkantoor in Londen en kantoren in New York en Dublin, heeft een partnerschapsbenadering met waarden die centraal staan in de AlbaCore-gemeenschap.

