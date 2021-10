MindMaze Group sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 125 Millionen US-Dollar, um die Vermarktung und Expansion ihrer digitalen Neurotherapie-Plattform zu beschleunigen

MindMaze ist weltweit führend im Bereich der digitalen Neurotherapie und bietet in über zwanzig Ländern Tausenden von Patienten, die an neurologischen Erkrankungen leiden, nahtlose digitale Beurteilungen und Therapien über die gesamte Behandlungskette hinweg an. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit etwa neunzig Gesundheitsdienstleistern zusammen und verfügt über ein Produktportfolio, das drei FDA-Zulassungen und vier CE-Zeichen für acht klinische Indikationen erhalten hat. Die innovative digitale Neurotherapie-Plattform von MindMaze, die sich auf über siebzig Patentfamilien stützt, kombiniert hochgradig ansprechende, personalisierte, protokollierte, quantifizierte und spielerische digitale therapeutische Inhalte. Diese werden von maßgeschneiderten intelligenten Peripheriegeräten unterstützt und auf zwei unterschiedliche Versorgungsbereiche abzielen: Neuro-Rehabilitation und Neuro-Restauration. MindMaze arbeitet mit führenden akademischen und medizinischen Einrichtungen zusammen, darunter die Johns Hopkins University School of Medicine, das Mount Sinai Health System und die University of California San Francisco (UCSF) in den Vereinigten Staaten, das Universitätskrankenhaus Lausanne (CHUV) und die Eidgenössische Technische Hochschule (EPFL) in der Schweiz sowie das Institut für Gehirn und Rückenmark (ICM) in Frankreich, um die Wirksamkeit seiner marktführenden Lösungen weiter zu entwickeln und zu demonstrieren.