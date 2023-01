Mindray dévoile les solutions de défibrillation BeneHeart de nouvelle génération, afin d'améliorer les normes de réanimation

SHENZHEN, Chine, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Mindray, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de dispositifs médicaux, annonce aujourd'hui le lancement de la nouvelle génération de défibrillateurs de la série BeneHeart, les BeneHeart D60 et D30. Les nouveaux défibrillateurs BeneHeart visent à élever les normes de réanimation grâce à une fiabilité supérieure, à des outils de diagnostic et de surveillance complets et experts, et à introduire une solution d'amélioration de la qualité de l'ensemble du processus pour le sauvetage en milieu hospitalier et pré-hospitalier.

« Les défibrillateurs jouent un rôle essentiel dans la réduction de la mortalité toutes causes confondues et des urgences. Nous pensons qu'en améliorant les outils de diagnostic et de traitement des premiers secours et en introduisant des programmes complets d'amélioration de la qualité des secours, nous pouvons garantir que des interventions médicales rapides, correctes et de haute qualité sont mises en œuvre pour sauver la vie des patients et améliorer leur qualité de vie », a déclaré Mark Sun, directeur général de Mindray International PMLS Sales & Marketing.

Dévoilés lors du salon Arab Health 2023 à Dubaï, les défibrillateurs de la série BeneHeart de nouvelle génération présentent plusieurs améliorations qui portent la facilité d'utilisation et la fiabilité à un niveau supérieur. Le grand écran capacitif haute définition permet un contrôle gestuel simple pour une efficacité opérationnelle accrue, les boutons physiques restant disponibles pour les opérations cruciales. Pesant seulement 4,2 kg avec la batterie, les nouveaux défibrillateurs sont étanches à l'eau et à la poussière et protégés contre les chutes. Ils peuvent fonctionner à des températures allant de -20 °C à 55 °C, ce qui garantit une assistance durable dans les environnements d'urgence à forte intensité.

Équipés des technologies brevetées QShock™ et d'analyse d'ECG filtré qui raccourcissent le temps de charge et d'interruption pour une défibrillation plus rapide, les nouveaux BeneHeart D60 et D30 offrent un système complet d'évaluation de la RCP pour surveiller en temps réel les performances de RCP, tant du point de vue du processus opérationnel que de l'effet, fournissant ainsi un retour d'information instantané aux cliniciens.

Les nouveaux défibrillateurs BeneHeart sont également dotés de protocoles de débriefing structurés qui prennent en charge l'enregistrement et le téléchargement automatiques des données de sauvetage afin d'améliorer les performances des équipes de réanimation à long terme, ainsi que de modes de formation pour une ou plusieurs personnes qui permettent de pratiquer la RCP et l'utilisation du défibrillateur. Toutes ces technologies et caractéristiques reflètent le tout nouveau concept de Mindray, le « triangle du sauvetage » (Rescue Triangle), qui vise à améliorer la qualité de la réanimation dans son ensemble, de la réanimation au débriefing et à la formation.

Le Mindray BeneHeart D60 est plus qu'un simple défibrillateur. Ses multiples fonctions de diagnostic et d'analyse en font une solution idéale pour les environnements préhospitaliers complexes. Ce modèle offre des fonctions professionnelles d'analyse d'ECG à 12 dérivations avec une assistance intelligente pour aider à diagnostiquer efficacement les douleurs thoraciques et à identifier les emplacements d'infarctus du myocarde, ainsi qu'un enregistreur à 6 canaux générant des rapports d'ECG en temps réel. Sa fonction d'échographie sur le lieu de soins permet une prise de décision précise et confiante grâce à des outils d'identification des traumatismes étape par étape, des guides d'utilisation et des images de référence. Ces rapports de diagnostic peuvent être envoyés à distance à l'hôpital cible en un clic, ce qui permet une planification avancée du traitement pour sauver la vie des patients gravement malades.

« Les soins d'urgence n'exigent rien de moins que la plus haute exigence d'efficacité et d'efficience pour sauver la vie d'un patient. Avec la nouvelle solution de défibrillation BeneHeart, qui combine des solutions de diagnostic, de surveillance et de traitement des urgences, nous voulons libérer tout le potentiel pour aider les cliniciens à faire face rapidement et en toute confiance aux situations difficiles qu'ils rencontrent, » a ajouté Sun.

