Mindray onthult de nieuwste generatie BeneHeart-defibrillatieoplossingen om de normen voor reanimatie te verhogen

SHENZHEN, China, 31 januari 2023 /PRNewswire/ -- Mindray, wereldwijd een toonaangevende leverancier van medische apparatuur, maakt vandaag de lancering bekend van de nieuwste generatie defibrillatoren uit de BeneHeart-serie, de BeneHeart D60 en D30. De nieuwe BeneHeart-defibrillatoren zijn bedoeld om de normen voor reanimatie op een nog hoger plan te brengen met superieure betrouwbaarheid, hoogwaardige, uitgebreide diagnose- en bewakingsfuncties, en om een oplossing te bieden waarmee de kwaliteit van het gehele proces van reanimeren verbeterslag ondergaat bij patiënten zowel buiten als in het ziekenhuis.

Mindray BeneHeart D60 Defibrillator

"Defibrillatoren spelen een cruciale rol bij het terugdringen van sterfte door meerdere oorzaken en in noodsituaties. Wij zijn van mening dat we door het verbeteren van hulpmiddelen voor diagnose en behandeling bij eerste hulp én het introduceren van uitgebreide programma's voor verbetering van de kwaliteit van de redding, ervoor kunnen zorgen dat medische interventies snel, op de juiste wijze en van hoogwaardige kwaliteit kunnen worden uitgevoerd om het leven van patiënten te redden en hun kwaliteit van leven te verbeteren", aldus Mark Sun, algemeen directeur van Mindray International PMLS Sales & Marketing.

De nieuwe generatie defibrillatoren uit de BeneHeart-serie worden tentoongesteld tijdens de Arab Health 2023 in Dubai en zijn voorzien van verschillende verbeteringen waarmee ze nog gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder zijn. Het grote HD-scherm ondersteunt eenvoudige gebarenbediening voor meer efficiëntie tijdens gebruik, met ook nog steeds fysieke knoppen en toetsen voor het uitvoeren van cruciale handelingen. De nieuwe defibrillatoren wegen slechts 4,2 kg inclusief batterij, zijn water-/stofdicht en bestand tegen vallen en kunnen gebruikt worden bij temperaturen van -20 °C tot 55 °C, waardoor duurzame ondersteuning wordt gegarandeerd in heftige noodsituaties.

Uitgerust met de gepatenteerde QShock™ en gefilterde ECG-analysetechnologieën die de oplaad- en onderbrekingstijd verkorten voor snellere defibrillatie, bieden de nieuwe BeneHeart D60 en D30 een uitgebreid CPR-evaluatiesysteem om real-time CPR-prestaties te bewaken en artsen direct over zowel de reanimatie als het resultaat te informeren.

De nieuwe BeneHeart-defibrillatoren worden ook geleverd met gestructureerde debriefingprotocollen die automatische registratie en upload van hulpgegevens ondersteunen om de prestaties van reanimatieteams op de lange termijn te helpen verbeteren, evenals trainingsmodi die hands-on reanimatie en defibrillatorbediening ondersteunen voor ofwel één persoon of voor meerdere personen. Dit alles weerspiegelt Mindray's gloednieuwe 'Rescue Triangle'-concept van algehele verbetering van de reanimatiekwaliteit die het hele klinische proces omvat, van reanimatie tot en met debriefing en training.

De Mindray BeneHeart D60 is meer dan alleen een defibrillator; de meerdere diagnose- en analysefuncties ervan maken het een ideale oplossing voor complexe omgevingen buiten het ziekenhuis. Het model biedt professionele, 12-draads ECG-analysefuncties met slimme assistentie om pijn op de borst efficiënt te diagnosticeren en myocardinfarctlocaties te identificeren, en een 6-kanaals recorder die real-time ECG-rapporten genereert. Met de echografiefunctie kunnen ter plaatse nauwkeurige en zelfverzekerde besluiten worden genomen met behulp van stapsgewijze functies voor trauma-identificatie, bedieningshandleidingen en referentiebeelden. Deze diagnoserapporten kunnen met één klik op afstand naar het ziekenhuis worden verstuurd, waardoor een geavanceerd behandelplan mogelijk is om de levens van ernstig zieke patiënten te redden.

"Voor spoedeisend zorg is de hoogste mate van efficiëntie en effectiviteit nodig om het leven van een patiënt te redden. Met de nieuwe BeneHeart-defibrillatieoplossing, een combinatie van oplossingen voor diagnostiek, bewaking en behandeling van patiënten in nood, streven we ernaar alle mogelijkheden te bieden waarmee artsen snel en op geïnformeerde wijze patiënten kunnen redden en behandelen", voegde Sun toe.

Contactpersoon: Rita Wang

E-mailadres: [email protected]

Telefoon#: +86 755 81888775

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986522/Mindray_BeneHeart_D60_Defibrillator.jpg

SOURCE Mindray