Mindray ustanawia nowy standard dla systemów do infuzji za pomocą BeneFusion n Series

Mindray, czołowy dostawca wyrobów i rozwiązań medycznych, wprowadził do obrotu nową generację systemów do infuzji BeneFusion n Series, od teraz dostępnych także w Europie i innych wybranych rejonach świata. BeneFusion n Series ponownie definiuje bezpieczeństwo, prostotę, interoperacyjność i synergie danych, ustanawiając nowy standard w zakresie podawania leków w infuzji.

Dzięki siedmiocalowemu, dotykowemu ekranowi i intuicyjnemu interfejsowi BeneFusion n Series pozwala na dostarczenie unikalnego i odświeżającego doświadczenia dla pacjentów, dodatkowo oferując łatwość użytkowania, większą precyzję i wyższą efektywność. System posiada wszechstronne portfolio, dostarczając także kompleksowe rozwiązania dla wielu scenariuszy infuzji oraz elastyczne dokowanie (od 2 do 24 gniazd).

15-25% błędów medycznych wynika z pomylenia nazw leków. System zarządzania podażą leków BeneFusion n Series' SafeDose™ pozwala na innowacyjne oznaczenie za pomocą kolorów i personalizowanie profili leków z biblioteki substancji leczniczych, które można wypełniać i konfigurować automatycznie, eliminując w ten sposób błędy i zwiększając bezpieczeństwo pacjentów. Innowacyjny system SmartAIR™ z podwójnym czujnikiem powietrza jest w stanie wykrywać pęcherzyki powietrza w rurkach doprowadzających z dużą większą precyzją, minimalizując ryzyko wystąpienia zatoru gazowego i poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo pacjentów. System automatycznie informuje za pomocą stosownego alarmu, gdy zbiornik infuzji jest wyczerpany.

Aby zapewnić właściwy czas podania leku BeneFusion n Series stosuje rozwiązanie SmartRapid™, które zrewolucjonizowało efektywność działania poprzez swoją szybkość. System włącza się w 2 sekundy oraz jest zdolny napełnić strzykawki w 4 sekundy, a pierwsze dawki leku docierają do pacjenta już po 3 sekundach. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu, zaawansowany System Dynamicznego Ciśnienia (DPS) również pomaga w wykrywaniu i identyfikacji zatorów oraz automatycznie powiadamia użytkownika o przekroczeniu zarówno twardych, jak i miękkich limitów.

Wyroby medycznie nigdy nie działają niezależnie, więc BeneFusion n Series zostało zaprojektowane tak, by było kompatybilne z innymi systemami danych klinicznych, ułatwiając w ten sposób podejmowanie decyzji w zakresie leczenia pacjentów. Zamontowane przy łóżku pacjenta urządzenie InfusionView™ połączone z systemem infuzji pozwala pracownikom medycznym na zapoznanie się z danymi infuzji na monitorze pacjenta. Poprzez niezakłóconą integrację i synergię danych, system umożliwia stworzenie kompleksowego obrazu danych infuzji oraz parametrów fizjologicznych w celu dostarczenia szybkiego i trafionego rozpoznania oraz podania właściwych leków. Dodatkowo, BeneFusion n Series może zostać także z powodzeniem podłączone do szpitalnych systemów HIS i CIS, oferując scentralizowane zarządzanie danymi pacjentów. Dzięki informacjom o infuzji i alarmom dostępnym w każdym czasie i miejscu, opieka medyczna może bezustannie monitorować stan pacjentów, optymalizując opiekę medyczną i w znaczny sposób poprawiając jej efektywność kliniczną.

