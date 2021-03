Mindray wprowadza nowe systemy infuzyjne BeneFusion e Series, które zapewniają efektywność w każdej kropli

Pompy infuzyjne znajdują szerokie zastosowanie kliniczne, m.in. w szpitalach. Niestety, błędy i awarie tych systemów mogą mieć istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa pacjentów. Emergency Care Research Institute (ECRI) ustalił, że błędy w podawaniu leków spowodowane przez pompy infuzyjne stanowią jedno z dziesięciu największych zagrożeń technologicznych na świecie. Kluczem do minimalizacji ryzyka związanego z pompami infuzyjnymi jest efektywność działania, która poprawia bezpieczeństwo pacjentów i usprawnia pracę kliniczną.

Mindray BeneFusion e Series optymalizuje pracę, oferując 3,5-calowy kolorowy ekran pojemnościowy z intuicyjnym interfejsem dla wygodnej obsługi dotykowej przez użytkownika. Dzięki technologi SmartRapid™ możliwe jest także szybkie przygotowanie do pracy, ponieważ istotnie skraca ona czas rozruchu do poniżej 10 sekund od chwili włączenia do podania pierwszej kropli leku.

Tymczasem system zarządzania dawką SafeDose™ usprawnia pracę dzięki kolorowym wizualizacjom, które pomagają użytkownikom w prosty sposób dobierać i weryfikować wybrany lek oraz zapobiegają błędom dawkowania przy pomocy ograniczeń twardych i miękkich. W nieprzewidzianych sytuacjach podobny do prędkościomierza wskaźnik Dynamicznego Układu Ciśnienia pomaga personelowi medycznemu w monitorowaniu zmian ciśnienia w linii.

W zakresie efektywności rozwiązań zabezpieczających, Benefusion e Series obsługuje stabilne i gładko przełączane wlewy przy pomocy płynnego wielokanałowego przekaźnika automatycznego. Modele eVP wyposażono również w technologię SmartAIR™, dwusensorowe rozwiązanie, które podnosi poziom bezpieczeństwa wlewu dożylnego poprzez dokładniejsze wykrywanie pęcherzyków powietrza.

Mindray Benefusion e Series zapewnia także efektywną pracę pod względem aplikacji i technologii informatycznej. Design BeneFusion eSP i eVP typu „wszystko w jednym" nadaje się do różnorodnych zastosowań infuzyjnych dzięki integracji funkcji transfuzji krwi, znieczulenia TCI/TIVA, żywienia, analgezji kontrolowanej przez pacjenta (PCA) i infuzji u noworodków w jednym systemie, podczas gdy elastyczna modułowa forma stacji dokującej eDS obsługuje beznarzędziową instalację rozszerzeń do 16 gniazd. Nowe systemy infuzyjne można połączyć z oprogramowaniem Benevision CMS™, które oferuje efektywne monitorowanie funkcji życiowych wszystkich pacjentów i szczegółów leczenia infuzyjnego w jednym miejscu.

