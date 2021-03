Spoločnosť Mindray uvádza na trh nové infúzne systémy série BeneFusion e, ktoré prinášajú efektivitu v každej kvapke

Séria BeneFusion e od spoločnosti Mindray zjednodušuje pracovný tok prostredníctvom 3,5" farebnej dotykovej obrazovky, ktorá má intuitívne používateľské rozhranie pre plynulú dotykovú obsluhu. Rýchla príprava je tiež možná pomocou technológie SmartRapid™, ktorá výrazne skracuje čas spustenia na menej ako 10 sekúnd od prepnutia na podaní prvej kvapky lieku.

Okrem toho systém správy liekov SafeDose™ zvyšuje účinnosť farebne odlíšenými vizualizáciami, ktoré pomáhajú používateľom pri ľahkom výbere a overovaní správneho lieku na liečbu, a zabraňujú chybám v dávkovaní tvrdými alebo mäkkými obmedzeniami. Za neočakávaných okolností indikátor v podobe rýchlo merača dynamického tlaku pomáha zdravotníckemu personálu sledovať trend tlaku iba pohľadom a pred zastavením infúzie poskytuje vizuálne upozornenie na možný problém.

Pokiaľ ide o efektivitu v oblasti bezpečnosti, séria BeneFusion e podporuje stabilné a plynulé infúzie s plynulým automatickým viackanálovým relé. Modely eVP sú tiež vybavené technológiou SmartAIR™, dvojitým senzorom, ktorý zvyšuje úroveň bezpečnosti podávania infúzie presnejšou detekciou vzduchových bublín.

Séria spoločnosti Mindray, BeneFusion e Series, navyše prináša efektivitu v oblasti aplikácií a informatiky. Dizajn „all-in-one" BeneFusion eSP a eVP uspokojuje rôzne účely infúzie integráciou transfúzie krvi, TCI / TIVA, výživy, PCA a novorodeneckých aplikačných funkcií do jedného systému, zatiaľ čo flexibilný modulárny dokovací dizajn eDS podporuje rozšírenie bez použitia nástrojov do 16 slotov. Tieto infúzne systémy je možné prepojiť so systémom BeneVision CMS™, ktorý ponúka efektívne monitorovanie vitálnych funkcií všetkých pacientov a podrobnosti o infúznej liečbe.

