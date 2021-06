Mindtree a obtenu la spécialisation avancée Analyse sur Microsoft Azure

WARREN, New Jersey, et BANGALORE, Inde, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la spécialisation avancée Analyse sur Microsoft Azure. une validation de la capacité d'un partenaire à planifier et à fournir des solutions analytiques sur mesure, conformément aux pratiques exemplaires de Microsoft et de l'industrie.

Seuls les partenaires qui répondent à des critères stricts de réussite client et de compétence du personnel, et qui se soumettent avec succès à un audit tiers de leurs pratiques de planification analytique et de déploiement, sont en mesure d'obtenir la spécialisation avancée Analyse sur Microsoft Azure.

Alors que de plus en plus d'entreprises reconnaissent la valeur des stratégies de données et d'analyse efficaces, mais ont des difficultés à les mettre en œuvre, des partenaires qui ont fait leurs preuves en proposant des solutions d'analyse Microsoft personnalisées à l'aide d'Azure Synapse Analytics, d'Azure Data Lake, d'Azure Data Factory et d'Azure Databricks sont bien positionnés pour saisir cette opportunité de marché.

Ces partenaires peuvent aider les clients à mieux intégrer dans leurs activités des plateformes d'analyse à l'évolutivité illimitée afin d'extraire rapidement des informations pertinentes de toutes leurs données stockées dans les entrepôts de données et dans les systèmes d'analyse de données massives.

« Nos clients ont l'impératif commercial de tirer des informations significatives des données et de convertir ces informations en valeur opérationnelle », a déclaré Radhakrishnan Rajagopalan, responsable mondial en charge de la réussite, des données et de l'intelligence client chez Mindtree. « Grâce à la spécialisation avancée Analyse sur Microsoft Azure, les organisations qui s'investissent afin de mener à bien leur processus de transformation bénéficieront de notre expérience en matière d'accélération de la découverte de données et d'optimisation de l'accessibilité des décisions commerciales axées sur les données. »

Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft a ajouté : « La spécialisation avancée Analyse sur Microsoft Azure met en évidence les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus capables quand il s'agit de construire des solutions d'analyse transformatives et sécurisées sur Azure. Mindtree a clairement démontré que ses équipes possédaient à la fois les compétences et l'expérience nécessaires pour aider nos clients à tirer parti de la puissance des connaissances et à transformer leurs entreprises de manière évolutive, sécurisée et rentable. »

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans l'univers du numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique sa connaissance approfondie du domaine à 270 engagements d'entreprises clientes pour briser les silos, donner un sens à la complexité numérique et mettre de nouvelles initiatives sur le marché plus rapidement. Nous permettons aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la prestation continue pour stimuler l'innovation des entreprises. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes régulièrement considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 23 800 « esprits Mindtree » entreprenants, collaboratifs et dévoués.

