Mindtree heeft de geavanceerde specialisatie Analytics op Microsoft Azure verdiend

WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 3 juni 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de geavanceerde specialisatie Analytics op Microsoft Azure heeft verdiend, een validatie van de capaciteit van een partner bij het plannen en leveren van op maat gemaakte analyseoplossingen, volgens de best practices van Microsoft en de branche.

Alleen partners die voldoen aan strenge criteria op het gebied van klantensucces en vaardigheden van het personeel, en die ook slagen voor een externe audit van hun werkwijzen voor analyseplanning en implementatie, kunnen de geavanceerde specialisatie Analytics op Microsoft Azure verdienen.

Naarmate meer bedrijven de waarde van effectieve data- en analysestrategieën erkennen, maar moeite hebben om ze te implementeren, zijn partners met bewezen ervaring met het leveren van op maat gemaakte Microsoft-analyseoplossingen met behulp van Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory en Azure Databricks goed gepositioneerd om deze kans in de markt aan te grijpen.

Deze partners kunnen klanten helpen om eindeloos schaalbare analyseplatforms beter in hun bedrijf te integreren om snel inzichten te verkrijgen uit al hun gegevens in datawarehouses en big data-analysesystemen.

"Voor onze klanten is het noodzakelijk om zinvolle inzichten uit gegevens te halen en die inzichten om te zetten in bedrijfswaarde", aldus Radhakrishnan Rajagopalan, Global Head, Customer Success, Data and Intelligence, Mindtree. "De geavanceerde specialisatie Analytics op Microsoft Azure brengt onze ervaring in het versnellen van data discovery en het toegankelijker maken van op data gestuurde zakelijke beslissingen voor organisaties die bezig zijn met het transformatieproces."

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales en Channel Chief bij Microsoft voegde toe: "De geavanceerde specialisatie Analytics op Microsoft Azure benadrukt de partners die als het meest capabel kunnen worden beschouwd als het gaat om het bouwen van transformatieve en veilige analyseoplossingen op Azure. Mindtree heeft duidelijk aangetoond zowel de vaardigheden als de ervaring te hebben om onze klanten te helpen de kracht van inzicht te benutten en hun bedrijf op een schaalbare, veilige en kosteneffectieve manier te transformeren."

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 270 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, dat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 23.800 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

Kijk voor meer informatie over ons op www.mindtree.com of volg ons op @Mindtree.

