Mindtree als Expert Managed Service Provider für Microsoft Azure anerkannt

- Dem Unternehmen wurde seine Fähigkeit anerkannt, Kunden die Migration zu Microsoft Azur zu ermöglichen

WARREN, N.J. und BANGALORE, Indien, 14. September 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein führendes Unternehmen in den Bereichen der digitalen Transformation und Technologiedienstleistungen, wurde als Expert Managed Service Provider (MSP) für Microsoft Azure anerkannt. Das MSP-Programm von Azure Expert steht quasi für das Mindtree-Fachwissen auf dem Gebiet der Cloud-Dienste und garantiert Microsoft-Kunden, dass sie bei Azure-Implementierungen Support von einem zuverlässigen Partner erhalten.

Mindtree stellt Azure Managed Services zur Verfügung, sowohl für bestehende als auch für neue Kunden. Das Unternehmen bietet eine umfassende Cloud-Management-Plattform, die Kunden bei einer effizienteren Verwaltung der Arbeitsauslastung auf Azure unterstützen soll. Die von Azure verwalteten CloudOps beinhalten eine integrierte Notfallwiederherstellung und bieten Unterstützung für Kunden von der Einschätzung bis zur Prüfung. Auch hat Mindtree bedeutende Ressourcen und Bestrebungen in die Entwicklung der integrierten IT-Infrastruktur-Management- und Service-Plattform MWatch für die Automatisierung und Koordination von Azure-Umgebungen eingesetzt.

„Diese Anerkennung stärkt erneut unsere Zusammenarbeit mit Microsoft", sagte Dayapatra Nevatia, leitender Geschäftsführer von Mindtree. „Die Umstellung des Betriebs auf die Cloud ist für Unternehmen, die ihre digitale Transformation beschleunigen und ihre Geschäftsziele erreichen wollen, von essentieller Bedeutung. Unser Ziel ist die Unterstützung des Kunden bei der kostengünstigen und effektiven Einführung von Microsoft Azure-Diensten, indem wir die Automatisierung skalieren, um eine Effizienzsteigerung und einen Mehrwert für unsere Kunden zu erreichen."

„Microsoft Azure Expert Managed Service Providers sind äußerst erfolgreich bei der Erhöhung des Konsums von Azure-Diensten", erklärte Gavriella Schuster, stellvertretende Vorsitzende von One Commercial Partner bei Microsoft. „Diese Bestätigung belegt die hervorragende Qualität von Mindtree bei der Bereitstellung von Kundendiensten und die Fähigkeit des Unternehmens, die Service-Erbringung durch alle Facetten der Cloud-Transformation zu managen."

Die Teilnahme am Azure Expert MSP-Programm wird von Partnern erreicht, die eine Reihe von Anforderungen strikt einhalten, einschließlich geprüfte Kundenbereitstellungen, technische Kompetenzprüfungen sowie eine unabhängige Auditprüfung der Managed Services, Ausrüstung, Prozesse und Technologien

Auf der MSP-Seite von Microsoft Azure finden Sie Mindtree hier .

Mindtree (NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 290 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten.

Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree.

Alle hier aufgeführten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.

