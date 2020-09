Mindtree consacrée comme fournisseur de services gérés expert pour Microsoft Azure

– Reconnaissance des capacités de l'entreprise à permettre aux clients de migrer vers Microsoft Azure

WARREN, N.J. et BANGALORE, Inde, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise de transformation numérique et de services technologiques de premier plan, a été reconnue comme fournisseur de services gérés (MSP) expert pour Microsoft Azure. Le programme de MSP Azure Expert atteste de l'expertise de Mindtree dans les Services Cloud, assurant aux clients Microsoft qu'ils travaillent avec un partenaire de confiance pour le support des mises en œuvre d'Azure.

Mindtree offre des services gérés Azure aux clients actuels et nouveaux. L'entreprise dispose d'une Plateforme Cloud complète visant à aider les clients à gérer plus efficacement les charges de travail dans Azure. Le système de gestion Azure CloudOps intègre la récupération des données en cas de catastrophe et fournit une assistance aux clients depuis l'évaluation jusqu'à la validation. Mindtree a également investi des ressources et des efforts considérables dans le développement de sa plateforme intégrée de services et de gestion d'infrastructure des TI, MWatch , pour l'automatisation et l'orchestration des environnements Azure.

« Cette reconnaissance renforce davantage notre collaboration avec Microsoft », a déclaré Dayapatra Nevatia, directrice des opérations de Mindtree. « Le passage des opérations au Cloud est essentiel pour les entreprises qui travaillent à accélérer la transformation numérique et à atteindre leurs objectifs commerciaux. Notre but est d'aider les clients à adopter les services Microsoft Azure, de manière rentable et efficiente, en adaptant l'échelle de l'automatisation pour accroître l'efficacité et la valeur ajoutée pour nos clients. »

« Les fournisseurs de services gérés Azure Expert de Microsoft excellent à stimuler la consommation de services Azure », a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente, One Commercial Partner chez Microsoft. « Cette reconnaissance souligne le caractère d'excellence de Mindtree en matière de prestation de services à la clientèle et sa capacité à gérer la prestation de services à échelle personnalisée dans toutes les facettes de la transformation Cloud. »

La participation au programme de MSP Azure Expert est assurée par des partenaires qui satisfont rigoureusement à un certain nombre d'exigences, notamment la prestation de services vérifiée auprès des clients et des tests d'expertise technique, ainsi que la réalisation avec succès d'un audit indépendant de leurs services gérés, de leur équipement, de leurs processus et de leurs technologies.

On peut trouver Mindtree sur la page MSP de Microsoft Azure, ici .

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services en technologie, aidant les entreprises à combiner échelle et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans le monde numérique en 1999, Mindtree fait aujourd'hui partie du groupe Larsen & Toubro. Elle applique sa connaissance approfondie du domaine à plus de 290 engagements auprès d'entreprises pour mettre fin au cloisonnement, éclaircir la complexité numérique et apporter de nouvelles initiatives sur le marché plus rapidement. Nous permettons aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la prestation continue pour stimuler l'innovation des entreprises. Exerçant des activités dans plus de 15 pays à travers le monde, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs milieux de travail, incarnant chaque jour notre culture gagnante soutenue par plus de 21 000 entrepreneurs, collaborateurs et esprits Mindtree.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree.

Tous les noms de produits et d'entreprises aux présentes peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires enregistrés.

