Mindtree ekspanderer og vokser i Europa og i APAC. Nå utnevnes en rekke nye ledere som skal drive markedene i den vekstfasen selskapet er inne i nå.

Mindtree har utnevnt Klaus Seifert som Head of Strategy for Europa og Chief Business Officer for Tyskland, Østerrike og Sveits (DACH). Seifert, som er bosatt i München, har mere enn 20 års erfaring fra salg, forretningsutvikling og ledelse innen forskellige industrisektorer. Tidligere arbeidet han hos IBM som Head of Global Technology Services for DACH.

Erik Julius Larsen er ansatt som Chief Business Officer for Nordics og Benelux. Erik har mer enn 25 års erfaring, herunder flere ledende stillinger i IT-bransjen, fra Nord Europa. Før han startet i Mindtree, var han ansatt hos Cognizant som Country Manager og Head of Sales for Nordics.

Dominic Del Giudice er utnevnt som Chief Business Officer for APAC. Bosatt i Melbourne, Giudice kommer til Mindtree med mere enn 20 års erfaring innen ledelsesrådgivning, forretnings- og digital transformasjon samt virksomhets- og teknologiløsninger for store multinasjonale virksomheter. Før han ble ansatt i Mindtree var han i IBM, hvor han var Vice President og Senior Partner for APAC og Australia/New Zealand hos IBM Global Business Services.

"Som en del av vår 4x4x4-strategi gjør vi investeringer i Europa samt APAC, som har som formål å skape en sterk vekst med å styrke vår ledelse og strategiske partnerskap på disse markedene" sier Venu Lambu, Executive Director og President, Global Markets, Mindtree. "Vi er begeistret over den omfattende bransje- og teknologiekspertisen som disse lederne bringer til vårt selskap og våre kunder. bedrifter i Europa og APAC søker i stigende grad strategiske teknologipartnerskap for å maksimere deres omsetning og vekst. Derfor er en sterk ledelse med en dyp forståelse av disse markedene avgørende for vår evne til å hjelpe våre kunder med å frigøre verdi fra digital transformasjon."

