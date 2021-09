Mindtree ekspanderer og vokser i Europa og i APAC ved at udnævne en række nye og ledende medarbejdere og på den måde sætte gang i en kraftfuld vækstfase

Virksomheden har udnævnt Klaus Seifert som Head of Strategy for Europa og Chief Business Officer for Tyskland, Østrig og Schweiz (DACH). Seifert, der er bosat i München, har mere end 20 års erfaring inden for salg, forretningsudvikling og P&L-ledelse inden for de forskellige industrisektorer. Tidligere arbejdede han hos IBM som Head of Global Technology Services for DACH.

Erik Julius Larsen er blevet ansat som Chief Business Officer for Nordics og Benelux. Erik har mere end 25 års erfaring, herunder i flere ledende stillinger i IT-branchen over hele Nordeuropa. Før han startede i Mindtree, arbejdede han hos Cognizant som Country Manager og Head of Sales for Nordics.

Dominic Del Giudice er blevet udnævnt som Chief Business Officer for APAC. Bosat i Melbourne Giudice kommer til Mindtree med mere end 20 års erfaring inden for ledelsesrådgivning, forretnings- og digital transformation samt virksomheds- og teknologiløsninger i store virksomheder. Før han blev ansat i Mindtree arbejdede han i IBM, hvor han var Vice President og Senior Partner for APAC, Australien og New Zealand hos IBM Global Business Services.

"Som en del af vores 4X4X4-strategi foretager vi vedvarende investeringer i Europa samt APAC, hvis formål er at skabe en stærk vækst ved at styrke vores ledelses kapacitet og strategiske partnerskaber på disse markeder" siger Venu Lambu, Executive Director og President, Global Markets, Mindtree. "Vi er begejstrede over den omfattende branche- og teknologiekspertise, som disse ledere bringer til vores forretning og kunder. Virksomhederne i Europa og APAC søger i stigende grad strategiske teknologipartnerskaber for at maksimere deres omsætning og vækst. Derfor er en stærk ledelse med en dyb forståelse af disse markeder afgørende for vores evne til at hjælpe vores kunder med at frigøre værdi fra den digitale transformation."

Om Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) er en global teknologi, konsulent og service virksomhed, som hjælper virksomheder med at kombinere skalerbarhed og agilitet for at opnå konkurrencefordele. Mindtree, som blev "født digitalt" i 1999 og nu er en del af Larsen & Toubro Group, tilfører sin dybe domæne viden til at nedbryde siloer, skabe mening i den digitale kompleksitet og bringe nye teknologier hurtigere på markedet for mere end 260 virksomhedskunder. Vi gør det muligt for IT at bevæge sig med forretningens hastighed, idet vi udnytter nye teknologier og effektivitet i Continuous Delivery til at fremme innovation i forretningen. Mindtree opererer i 24 lande over hele verden, og vi bliver regelmæssigt betragtet som en af de bedste arbejdspladser, kendetegnet dagligt ved vores vindende kultur, som består af over 27.000 dygtige, team orienterede og dedikerede "Mindtree Minds".

For at lære mere om os besøg www.mindtree.com eller følg os @Mindtree.

