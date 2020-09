Mindtree Partners med Mölnlycke for en reise i Enterprise-programvare og and skytransformasjon

- Fem års kontrakt med det svenske selskapet for medisinske løsninger for å styrke Mindtrees tilstedeværelse i det europeiske markedet med akselerert SAP-run transformasjon

GØTEBORG, Sverige og BANGALORE, India, 18. september 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , et ledende selskap innen digital transformasjon og teknologitjenester, kunngjorde i dag at de har inngått et samarbeid med Mölnlycke for å tilby SAP applikasjonsutvikling og vedlikehold sammen med skyoperasjoner. Mindtree vil hjelpe Mölnlycke med å migrere lokale SAP til Microsoft Azure og akselerere mot en plattformledet DevSecOps-operasjonsmodell som sikrer raskere respons under forretningsendringer og en pålitelig IT-støtte.

Mölnlycke er en markedsledende leverandør av sårpleie- og kirurgiske produkter og løsninger. Med dette engasjementet vil Mölnlycke kunne levere løsninger på en smidig, pålitelig og sikker måte. Dette vil støtte viktige forretningsfunksjoner for å bringe nye produkter raskere på markedet og føre til bedre brukeropplevelser.

" Målet vårt har alltid vært å forbedre resultatet av våre helsetjenester, og vi anerkjenner viktigheten av en digital transformasjon og å flytte mer av virksomheten vår til skyen i den sammenhengen," sa Daniel Frick, VP, IT, Mölnlycke. " Partnerskapet med Mindtree er en komponent som gjør det mulig for oss å gjøre virksomheten vår smidigere og svinge oss rundt til nye muligheter raskere."

Mindtree vil støtte og drive SAP-landskapet gjennom prosesstransformasjoner og automatisering av IT ved hjelp av sin plattformledede driftsmodell. Som en del av engasjementet vil Mindtree også automatisere testprosessen for å sikre raskere utgivelser av systemer.

" Helsetjenestesektoren står overfor nye utfordringer som kontinuerlig krever innovasjon. Mölnlyckes samarbeid med Mindtree vil støtte selskapets digitale transformasjon basert på skybasert SAP og DevSecOps. Denne transformasjonen til en plattformledet driftsmodell vil sikre at Mölnlyckes prosesser forblir sikre og i samsvar med bransjens regelverk," sa Venu Lambu, President, Global Markets, Mindtree. " Dette partnerskapet utvider også Mindtrees tilstedeværelse i Norden og styrker selskapets posisjon i det europeiske markedet."

