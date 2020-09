Mindtree samarbejder med Mölnlycke om Enterprise Application og Cloud Transformation Journey

- Femårig kontrakt med det svenske medicinalselskab, der styrker Mindtree's tilstedeværelse på det europæiske marked med accelereret SAP-run transformation

GØTEBORG, Sverige og BANGALORE, 18. september 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , et førende firma inden for digital transformation og teknologitjenester, meddelte i dag, at det har indgået et samarbejde med Mölnlycke om at levere SAP-applikationsudvikling og vedligeholdelse, sammen med cloud-operationer. Mindtree vil hjælpe med migrationen af Mölnlycke's on-premise SAP til Microsoft Azure og accelerationen mod en platform-ledet DevSecOps operativmodel, der sikrer hurtigere respons på forretningsmæssige ændringer og pålidelig IT-support.

Mölnlycke er markedsførende leverandør inden for sårpleje og kirurgiske produkter og løsninger. Med dette samarbejde vil Mölnlycke være i stand til at levere løsninger på en smidig, pålidelig og sikker måde, hvilket vil understøtte virksomhedens nøglefunktioner, og bringe nye produkter hurtigere på markedet og skabe bedre brugeroplevelser.

"Vores mål har altid været at forbedre sundhedsresultaterne, og vi erkender vigtigheden af digital transformation og flytningen af mere af vores forretning til skyen i denne mission." udtaler Daniel Frick, VP, IT, Mölnlycke. "Samarbejdet med Mindtree er en komponent der gør det muligt for os at gøre vores forretning mere smidig, at kunne vende os mod nye muligheder hurtigere."

Mindtree vil understøtte og drive SAP-landskabet ved hjælp af procestransformation og automatisering af IT-teknologien ved hjælp af den platformstyrede driftsmodel. Som en del af samarbejdet vil Mindtree også automatisere testprocessen, for at sikre hurtigere systemfrigivelser.

"Sundhedssektoren står over for nye udfordringer, der løbende kræver nytænkning. Mölnlycke's samarbejde med Mindtree vil understøtte virksomhedens digitale transformation baseret på den sky-baserede SAP og DevSecOps. Denne transformation til en platform-ledet driftsmodel vil sikre at Mölnlycke's processer forbliver sikre og i overensstemmelse med branchens regler." sagde Venu Lambu, præsident, Global Markets, Mindtree. "Dette partnerskab udvider også Mindtree's tilstedeværelse i Norden, og styrker positionen på det europæiske marked."

