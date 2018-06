Mindtree prend un engagement stratégique à l'égard de SAP® Leonardo avec une batterie de nouvelles offres conçues pour en accélérer l'adoption

Mindtree, une entreprise internationale spécialisée en conseils et services technologiques, a lancé une initiative stratégique visant à aider les clients à adopter et exploiter rapidement tout le potentiel de SAP® Leonardo en tant que plate-forme au service de l'innovation continue basée sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets.

Mindtree consacre d'importantes ressources à cette initiative, dont une batterie de services offerts par Bluefin, l'activité de Mindtree qui se consacre aux solutions SAP, un centre d'excellence mondial axé sur les solutions SAP, ainsi que ses centres de création d'idées uniques situés au New Jersey, à Munich et à Bangalore. Mindtree prévoit de continuer à lancer de nouvelles offres de services et capacités stratégiquement adaptées à SAP Leonardo.

La toute dernière composante de l'initiative de Mindtree est une nouvelle batterie d'accélérateurs industriels OTIF (acronyme anglais pour « on-time, in-full », soit en temps voulu et intégralement), conçu pour aider les entreprises des secteurs des produits de consommation et de la fabrication à suivre le rythme des exigences croissantes en matière d'exécution des commandes et pour éviter les amendes et pénalités coûteuses associées aux problèmes de la chaîne logistique. Bluefin fera la démonstration des capacités de l'accélérateur OTIF lors de la conférence annuelle de SAPPHIRE NOW® et ASUG (Americas' SAP Users' Group, soit groupe des utilisateurs américains de SAP), qui se tiendra du 5 au 7 juin 2018 à Orlando, en Floride.

L'accélérateur OTIF utilise un ensemble d'algorithmes et d'analyses pour fournir aux entreprises une meilleure compréhension des problèmes liés à la chaîne logistique et il utilise l'apprentissage automatique pour identifier les activités qui pourraient avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations futures. Il s'agit d'un ensemble d'accélérateur SAP Leonardo largement préconstruit, qui peut typiquement être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des clients, et qui s'appuie sur la plate-forme cloud SAP.

« La pression qui s'exerce sur l'informatique pour qu'elle évolue à la même vitesse que l'entreprise continue d'augmenter. Rester dans la course demande donc une innovation continue », a déclaré Brenton O'Callaghan de Mindtree, responsable mondial de SAP Leonardo. « Si vous utilisez des logiciels SAP et cherchez à innover, vous avez besoin de SAP Leonardo. Nos services de « Design Thinking » (synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive) et notre expertise dans les technologies émergentes sont autant d'atouts pour aider nos clients à entreprendre leur transition dans les meilleurs délais. »

À propos de Mindtree :

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 17 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.mindtree.com et http://www.bluefinsolutions.com, ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd.

SAP, SAPPHIRE NOW et autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée à SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Rendez-vous sur http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour obtenir des informations et annonces supplémentaires sur les marques commerciales. Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques commerciales qui appartiennent à leurs entreprises respectives.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires légaux.

