Mindtree verkündet strategische Initiative für SAP® Leonardo, neues Angebotspaket für beschleunigte Übernahme

Mindtree, ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, hat eine strategische Initiative aufgelegt, um Kunden bei der schnellen Einführung von SAP® Leonardo zu unterstützen, damit sie schon bald die Vorteile einer Plattform für kontinuierliche Innovation auf Basis von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und dem Internet der Dinge voll ausschöpfen können.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Mindtree investiert massiv in die Initiative. Beteiligt sind unter anderem Bluefin, der Mindtree-Geschäftsbereich für SAP-Lösungen (mit einem Leistungspaket), ein globales Kompetenzzentrum mit Fokus auf SAP-Lösungen sowie seine einzigartigen Ideenfindungs-Zentren in New Jersey, München und Bangalore. Mindtree will nach und nach neue Serviceangebote und Leistungen anbieten, die strategisch an SAP Leonardo ausgerichtet sind.

Die neueste Komponente der Mindtree-Initiative ist ein neues OTIF-(On-Time, In-Full-)Industrie-Accelerator-Paket. Es soll die Verbrauchsgüterindustrie und das produzierende Gewerbe dabei unterstützen, mit den steigenden Anforderungen bezüglich Auftragsabwicklung Schritt zu halten und hohe Strafzahlungen in Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen zu vermeiden. Bluefin wird das Leistungsspektrum des OTIF-Accelerator auf SAPPHIRE NOW® und der Jahrestagung der ASUG (Americas' SAP Users' Group) vom 5.-7. Juni 2018 in Orlando (Florida, USA) vorführen.

Der OTIF-Accelerator stützt sich auf einen Satz Algorithmen und Analytikfunktionen, mit denen Unternehmen Probleme in Zusammenhang mit der Lieferkette besser verstehen können. Auf Basis von maschinellem Lernen lassen sich Aktivitäten identifizieren, die sich negativ auf die zukünftige Pflichterfüllung des Unternehmens auswirken könnten. Das SAP Leonardo Accelerator-Paket ist größtenteils vorkonfiguriert, kann aber in der Regel kundenspezifisch angepasst werden (gestützt auf SAP Cloud Platform).

"Der IT-Bereich steht unter zunehmendem Druck, mit dem operativen Geschäft Schritt zu halten. Es kommt auf kontinuierliche Innovation an, um nicht abgehängt zu werden", sagte Brenton O'Callaghan von Mindtree, Global Head of SAP Leonardo. "Wenn man mit SAP-Software arbeitet und Innovationsarbeit leisten will, kommt man an SAP Leonardo nicht vorbei. Mit unseren Leistungen im Bereich Designkonzeption und unserer Erfahrung bei aufkommenden Technologien sind wir perfekt positioniert, um unsere Kunden bei einer raschen Umstellung zu unterstützen."

Informationen zu Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 17.000 teamorientierten, engagierten ‚Mindtree Minds' mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder http://www.bluefinsolutions.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

SAP, SAPPHIRE NOW und andere SAP-Produkte und -Dienstleistungen, die in diesem Text genannt werden, sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE (oder einem mit SAP verbundenen Unternehmen) in Deutschland und anderen Ländern. Besuchen Sie http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx für

weitere Informationen und Hinweise bezüglich Marken. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

INDIEN

Divya Jain

Value 360

+91-9999704100

divya@value360india.com



USA

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com



EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com





SOURCE Mindtree