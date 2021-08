Mindtree récompensé par le 2021 ISG Digital Case Study Award™

Le travail de transformation numérique réalisé par Mindtree pour quatre entreprises clientes de divers secteurs d'activité a été reconnu comme le meilleur de sa catégorie

BANGALORE, Inde et WARREN, N.J., 11 août 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été reconnue par Information Services Group (ISG), une importante société mondiale de recherche et de conseil en technologie, en recevant le 2021 ISG Digital Case Study Award™ pour son travail de transformation numérique hors pair avec quatre entreprises clientes.

Mindtree a été l'une des rares entreprises à disposer de quatre études de cas remarquables sélectionnées parmi près de 250 propositions de fournisseurs, portant sur des initiatives de transformation numérique axées sur l'amélioration de l'expérience des clients et des utilisateurs afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

Les ISG Digital Case Study Awards évaluent les objectifs, les solutions et les résultats obtenus grâce aux projets de transformation numérique d'entreprise réalisés par des fournisseurs de technologies et de services du monde entier. La sélection repose sur une évaluation multidimensionnelle de l'impact tangible de la transformation numérique sur l'activité du client et de la spécificité de la solution du fournisseur.

« La reconnaissance par l'ISG du travail de Mindtree en matière de transformation numérique privilégie notre capacité à aider les clients à réimaginer leurs modèles d'entreprise pour l'ère du numérique toujours actif et disponible partout », déclare Venu Lambu, directeur exécutif et président des marchés mondiaux de Mindtree. « Les entreprises cherchent de plus en plus à devenir des entreprises agiles, innovantes et axées sur la technologie, avec des expériences client supérieures au cœur de tout ce qu'elles font. En tant que partenaire stratégique, notre priorité est de les aider à tirer parti des technologies numériques pour non seulement transformer les opérations et créer un écosystème connecté, mais aussi maximiser les recettes et la croissance. »

Mindtree a été récompensé pour son travail avec les clients suivants.

Un fabricant européen de peintures et de revêtements performants : Mindtree a créé une application de visualisation pour la multinationale néerlandaise AkzoNobel afin de permettre aux consommateurs de peindre « virtuellement » leurs murs et de faire des choix de couleurs rapides et efficaces. Mindtree a utilisé la technologie de la réalité augmentée (AR) et des algorithmes de visualisation des murs pour permettre aux consommateurs d'avoir une vue réaliste des différents styles de peinture, ce qui rend le processus de sélection flexible. L'application a été lancée dans 42 pays et compte plus de 5 millions d'utilisateurs, avec une note de 4,5 sur la plupart des marchés clés.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques qui permet aux entreprises d'allier évolutivité et l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. « Née dans l'ère du numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique ses connaissances approfondies du domaine à 260 entreprises clientes afin d'éliminer les obstacles, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons à l'informatique d'évoluer au rythme de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes toujours considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture d'excellence composée de plus de 27 000 « Esprits Mindtree » entrepreneuriaux, collaboratifs et dévoués.

