Mindtree wird mit dem ISG Digital Case Study Award™ 2021 ausgezeichnet

Mindtree's digitale Transformationsarbeit für vier Unternehmenskunden aus verschiedenen Industriezweigen als "best-in-class" ausgezeichnet

BANGALORE, Indien und WARREN, N.J., 11. August 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, wurde von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, mit dem ISG Digital Case Study Award™ 2021 für seine erstklassige Arbeit bei der digitalen Transformation bei vier Unternehmenskunden ausgezeichnet.

Mindtree gehörte zu den wenigen Unternehmen, die aus fast 250 Einreichungen vier herausragende Fallstudien über Initiativen zur digitalen Transformation ausgewählt haben, die sich auf die Verbesserung der Kunden- und Benutzererfahrung konzentrieren, um das Umsatzwachstum zu steigern.

Die ISG Digital Case Study Awards bewerten die Ziele, Lösungen und Ergebnisse, die durch Projekte zur digitalen Transformation von Unternehmen durch Technologie- und Dienstleistungsanbieter weltweit erreicht wurden. Die Auswahl basiert auf einer multidimensionalen Bewertung der spürbaren Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Geschäft des Kunden und der Einzigartigkeit der Lösung des Anbieters.

„Die Anerkennung der Arbeit von Mindtree im Bereich der digitalen Transformation durch ISG bestätigt unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäftsmodelle für das Zeitalter des Always-on und der Digitalisierung neu zu gestalten", so Venu Lambu, Executive Director und President of Global Markets bei Mindtree. „Unternehmen streben zunehmend danach, sich zu agilen, innovativen und technologieorientierten Unternehmen zu entwickeln, bei denen ein hervorragendes Kundenerlebnis im Mittelpunkt ihres Handelns steht. Als strategischer Partner unterstützen wir sie dabei, digitale Technologien zu nutzen, um nicht nur den Betrieb zu transformieren und ein vernetztes Ökosystem aufzubauen, sondern auch Umsatz und Wachstum zu maximieren."

Mindtree wurde für seine Arbeit mit den folgenden Kunden ausgezeichnet.

Ein europäischer Hersteller von Farben und Hochleistungsbeschichtungen: Mindtree hat für den niederländischen multinationalen Konzern AkzoNobel eine Visualisierungs-App entwickelt, mit der Verbraucher ihre Wände „virtuell" streichen und eine schnelle und effektive Farbauswahl treffen können. Mindtree setzte Augmented-Reality-Technologie (AR) und Algorithmen zur Visualisierung von Wänden ein, um den Verbrauchern eine realitätsnahe Ansicht verschiedener Farbstile zu ermöglichen und den Auswahlprozess flexibel zu gestalten. Die App wurde in 42 Ländern veröffentlicht und hat mehr als 5 Millionen Nutzer, die in den meisten wichtigen Märkten eine Bewertung von 4,5 erhalten haben.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree wurde 1999 als „Born Digital"-Unternehmen gegründet und gehört heute der Larsen & Toubro Group. Das Unternehmen wendet sein tiefgreifendes Domänenwissen auf 260 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und gelten durchweg als einer der besten Arbeitgeber. Das spiegelt sich täglich in unserer erfolgreichen Kultur wider, die aus über 27.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds" besteht.

