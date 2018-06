Mindtree va présenter des conseils pratiques sur la stimulation par IA et blockchain de l'expérience du voyageur connecté

QUOI : Les voyageurs connectés d'aujourd'hui sont autonomisés et considèrent l'expérience de voyage de manière holistique. Ils exigent des expériences numériques et mobiles exceptionnelles, des prix concurrentiels à travers la chaîne de valeur, et attendent des réponses rapides et personnalisées à leurs questions, commentaires et préoccupations. Lors de HITEC, Mindtree dirigera deux présentations et participera à deux tables rondes de dirigeants pour discuter de la mise en œuvre des technologies émergentes pour individualiser chaque étape du voyage. Basées sur l'expérience acquise par Mindtree dans l'accompagnement des plus grandes sociétés du tourisme d'accueil, les présentations seront consacrées aux moyens par lesquels les offres numériques, telles que l'IA et la blockchain, peuvent convertir un passager ou un hôte indifférent en client fidèle.

OÙ: À HITEC Houston, le plus grand salon technologique au monde de l'industrie du tourisme d'accueil, au George R. Brown Convention Center de Houston, au Texas.

Le stand de Mindtree (nº 1849) se trouvera dans la salle des exposants.

QUI : Les experts Adnan Saulat, DG - Industrie du voyage, des transports et du tourisme d'accueil, et Mainak Mojumdar, directeur adjoint, Central Architecture Group présenteront tous deux des sessions lors de HITEC.

QUAND : 18 juin | 11 h - 12 h HC

Intelligence artificielle « D'un effet de mode à la réalité »

Discussion avec Mindtree et Sabre Hospitality

19 juin | 11 h - 11 h 15 HC

Discussions techniques : Démystifier le casse-tête de la personnalisation

Présentées par Mindtree

20 juin | 8 h 30 - 10 h HC

Super session : Blockchain

Discussion avec Mindtree, Hospitality Technology Network et Loyyal

21 juin | 9 h - 10 h HC

Vitrine technologique : Quatre moyens par lesquels l'IA repense le futur du tourisme d'accueil

Présentée par Mindtree

À PROPOS DE Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE), société internationale de conseil et de services technologiques, aide les entreprises de la liste Global 2000 à allier croissance et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Notre société est numérique depuis sa naissance en 1999 et plus de 340 entreprises clientes comptent sur nos vastes connaissances du domaine pour décloisonner les informations, appréhender la complexité du numérique et dévoiler plus rapidement de nouvelles initiatives. Nous faisons avancer les techniques informatiques à la vitesse de l'entreprise en exploitant les technologies émergentes et les points forts de la livraison en continu pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes régulièrement considérés comme une entreprise où il fait bon travailler, tel que le démontre chaque jour notre culture gagnante incarnée par plus de 17 000 « esprits Mindtree » d'entrepreneuriat, de collaboration et d'engagement. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.mindtree.com ou suivez le compte @Mindtree_Ltd.

CONTACT : Erik Arvidson à l'attention de Mindtree : mindtree@matternow.com, +1-617-391-9899

