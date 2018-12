Mindtree von unabhängigem Forschungsunternehmen als führend bei digitalen Dienstleistungen für Reise und Gastgewerbe ausgezeichnet

WARREN, New Jersey und BANGALORE, Indien, December 24, 2018 /PRNewswire/ --

Unternehmen in sechs Kategorien für seine Fähigkeiten bei der digitalen Transformation in den Bereichen Reisen und Gastgewerbe ausgezeichnet

Mindtree, ein globales Dienstleistungsunternehmen im Bereich Technologie und digitaler Transformation wurde im Bericht "Zinnov Zones for Digital Services in Travel & Hospitality" für 2018 als führend eingestuft. Mindtree wurde unter den führenden Unternehmen in der Kategorie "Overall Travel & Hospitality Digital Services" und in sechs Unterkategorien positioniert, darunter: Reisen, Gastgewerbe, Planung und Buchung, Digital Consulting, Digital Design & Experience und Datenmanagement & Insights.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Zinnov Zones ist ein jährliches Rating für globale Technologiedienstleister, das auf einer detaillierten Bewertung der Liefer- und Servicekapazitäten, der Skalierbarkeit und des geistigen Eigentums jedes Unternehmens basiert. Die Autoren des Berichts berücksichtigen außerdem das Ausmaß des digitalen Geschäfts von Mindtree, der Kundschaft und der Mitarbeiter im Reise- und Gastgewerbe.

"Wir gratulieren Mindtree zu seiner Führungsposition beim Rating von Zinnov Zones für die Reise- und Gastgewerbebranche. Wir haben den Footprint von Mindtree genau beobachtet. Das Unternehmen ist stark positioniert, um ergebnisorientierte digitale Dienstleistungen für Reise- und Hospitality-Kunden anzubieten", sagte Praveen Bhadada, Partner und Practice Head, Digital Transformation, Zinnov. "Die Stärke von Mindtree liegt in einer Reihe von geistigen Eigentumsrechten (IPs) und Lösungsbeschleunigern, die das Unternehmen mit der Cloud, KI und Blockchain entwickelt hat, um seinen Kunden die Beschleunigung ihrer digitalen Aufgaben zu ermöglichen. Mindtree ist auch in der Lage, seine branchenführenden Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen und mehreren hochmodernen digitalen Start-ups effektiv zu nutzen, um seinen Kunden Mehrwert anzubieten. Mindtree investiert kontinuierlich in die Einbindung erfahrener Talente und die Weiterbildung durch Online- und Praktikanten-Programme, damit sie für die sich ändernden Kundenbedürfnisse relevant bleiben."

Heutige vernetzte Reisende erwarten qualitativ hochwertige und nahtlose digitale Erlebnisse, wettbewerbsfähige Preise entlang der gesamten Wertschöpfungskette und personalisierte Angebote in Echtzeit, die auf ihren Präferenzen basieren. Mindtree arbeitet mit Kunden aus den Bereichen Flugverkehr, Hotel und Unterkunft, Resorts und Urlaubsorte, Auto- und LKW-Vermietung, Travel Management, Freizeit und Erholung sowie Gesundheit und Wellness zusammen und nutzt Technologien der nächsten Generation, um außergewöhnliche und differenzierte Dienstleistungen anzubieten, die das Kundenerlebnis steigern und die Loyalität stärken.

"Digital Natives und Millennials definieren die Reisebranche neu. Um ihre Erwartungen zu erfüllen, werden Reisemarken agil, bauen neue Kundenerlebnisparadigmen auf und modernisieren Legacy-Systeme mit Cloud, KI, Blockchain und Datenanalyse", sagte Nalin Vij, Senior Vice President und Global Head, Travel, Transportation and Hospitality bei Mindtree. "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung durch Zinnov. Es spiegelt unsere Expertise und Erfahrung bei der Umsetzung von Geschäftsprozessen unter Nutzung der neuesten digitalen Technologien für einige der größten und innovativsten Reise- und Hotelmarken der Welt wider."

Im September 2018 veröffentlichte Mindtree die Studie 'Expectations vs. Reality: How to Better Serve the Connected Traveler', eine Studie unter über 2.000 erwachsenen Reisenden in den USA, die Unternehmen der Reise- und Gastgewerbebranche wichtige Erkenntnisse über die Erwartungen der Endverbraucher in Bezug auf Kundenzufriedenheit, Loyalität, Verkauf von Nebenleistungen, Zahlungsbereitschaft und Personalisierungsbemühungen liefert. Besuchen Sie die microsite, um den vollständigen Bericht herunterzuladen

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet.Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierten Fachkenntnisse, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet.Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter @Mindtree_Ltd.

Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

