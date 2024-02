Mindvalley lance la première application de méditation immersive et de développement personnel sur le Vision Pro d'Apple

Mindvalley est une application de développement personnel immersive en solo incluse sur l'App Store visionOS

KUALA LUMPUR, Malaisie et LONDRES et NEW YORK et LOS ANGELES, 3 février 2024 /PRNewswire/ -- Mindvalley , la principale plateforme de croissance personnelle, est ravie d'annoncer le lancement de son application révolutionnaire de méditation et de développement personnel entièrement immersive sur Vision Pro, le casque informatique spatial révolutionnaire d'Apple.

L'application, développée conjointement par Mindvalley et le studio de création oscarisé Framestore, représente une avancée majeure pour le développement personnel. Grâce à l'intégration d'une réalité virtuelle et de technologies audio de pointe, les utilisateurs peuvent maintenant vivre des méditations totalement immersives dans des environnements naturels à couper le souffle tels que des forêts, des déserts et des montagnes. En outre, l'application offre une fonctionnalité unique permettant aux utilisateurs de pratiquer et d'améliorer leurs compétences de prise de parole en public grâce à des simulations entièrement immersives, en plus de Quests, la vaste bibliothèque de contenu épisodique sur la croissance personnelle de Mindvalley.

« Nous sommes incroyablement excités par cette collaboration avec Apple », s'est réjoui Vishen, fondateur et PDG de Mindvalley. « Mindvalley a été fondée pour aider les gens à repousser les limites de l'innovation et de la croissance personnelle. En combinant notre passion pour la transformation avec la technologie de pointe d'Apple, cette application a le potentiel de révolutionner la façon dont les gens abordent la méditation et la croissance personnelle. »

La collaboration entre Mindvalley et Apple, lors des laboratoires de développement Vision Pro, a réuni deux forces innovantes dans leurs industries respectives. Mindvalley, connue pour sa vaste bibliothèque de cours et de programmes en ligne, a impacté plus de 20 millions de vies dans le monde entier en aidant les individus à libérer leur plein potentiel. Apple, réputé pour son engagement à révolutionner la technologie et à créer des expériences utilisateur transparentes grâce à sa gamme de produits et de services, est sur la voie de l'innovation permanente.

Dans le cadre des laboratoires de développement, Mindvalley a travaillé en étroite collaboration avec Apple Worldwide Developer Relations à Singapour pour intégrer les capacités extraordinaires de Vision Pro au contenu transformationnel de Mindvalley. Vision Pro offre un affichage de haute qualité, des environnements immersifs, un audio spatial et un suivi visuel avancé, qui ont été intégrés à l'application Mindvalley pour assurer un niveau d'immersion et d'interactivité inégalé.

« C'était un honneur de travailler avec l'incroyable équipe d'Apple à Singapour et d'obtenir un accès sans précédent à Vision Pro alors que nous développions l'application », a déclaré Manon Dave, chef de produit pour Mindvalley et directeur de la technologie créative chez Framestore. « Vision Pro représente la prochaine étape de l'informatique personnelle, et nous sommes ravis d'avoir travaillé avec Apple pour amener Mindvalley à la pointe de la technologie du bien-être. »

Mindvalley a fait appel aux meilleurs talents en matière de VFX et d'immersion de Framestore pour donner vie aux expériences sur l'application. « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir collaboré avec Mindvalley pour offrir une expérience transformatrice à leurs utilisateurs », a annoncé Mel Sullivan, PDG de Framestore. « Le partenariat destiné à intégrer les capacités uniques du Vision Pro d'Apple a représenté une opportunité extraordinaire pour notre équipe d'immersion, en tirant parti de notre expertise dans la création de visuels de classe mondiale pour tous les écrans. Ce projet démontre notre engagement à repousser les limites de la technologie tout en soulignant la façon dont l'innovation peut être utilisée pour créer une expérience significative et percutante qui résonne profondément auprès des gens. »

À propos de Mindvalley :

Mindvalley est la plateforme de transformation la plus puissante au monde, qui aide les gens à se dépasser. De la longévité et du bien-être à la performance maximale et à la spiritualité, nous proposons des programmes de pointe élaborés par des experts de premier plan afin d'aider les gens à s'épanouir et à atteindre le bonheur et le succès. La plateforme d'apprentissage de Mindvalley, appelée 'Quest', introduit une nouvelle façon d'apprendre qui offre des résultats inégalés concernant la transformation humaine. Mindvalley est présente dans plus de 195 pays et compte une communauté dynamique de 20 millions d'utilisateurs passionnés avec plus de 19 000 exemples de success stories, chiffre qui ne cesse de grandir. Pour découvrir d'autres contenus qui changeront votre vie, suivez Mindvalley sur mindvalley.com ou sur les réseaux sociaux : Instagram , Facebook , YouTube et TikTok .

À propos de Framestore :

Framestore est un studio de création primé de multiples fois aux Oscars qui combine talent et technologie pour redéfinir ce qu'il est possible de faire en matière de cinéma, de contenu, de publicité et d'expériences immersives. Framestore abrite plus de 3 000 conteurs et innovateurs, unis par leur mission consistant à donner vie à tout ce qu'ils créent. Fondée au Royaume-Uni en 1986, Framestore possède des studios à New York, Los Angeles, Chicago, Montréal, Vancouver, Londres, Melbourne et Mumbai.

