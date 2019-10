MINISO Brasil lança coleção de produtos da Marvel

BRASÍLIA, Brazil, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Miniso, marca de Design Japonês presente em mais de 80 países, lança sua nova coleção de produtos da Marvel no Brasil com os super-heróis mais queridos do público. Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra, entre outros ilustram os itens das novidades.

O público poderá conferir a nova coleção a partir do dia 12 de outubro nas lojas da grande São Paulo no Shopping Ibirapuera, Internacional Shopping Guarulhos e Shopping Tamboré, além da unidade do Barra Shopping no Rio de Janeiro. Na data, a MINISO prepara um super evento, a partir das 11h, nas quatro lojas com presença de influenciadores, convidados VIP´s, cerimônia de inauguração, espaço para fotos e, ainda, os 100 primeiros da fila ganharão um pôster exclusivo da MarvelxMINISO.

A proposta da empresa é realizar um momento para as crianças comemorarem o dia delas na loja com seus personagens favoritos. Para isso, a programação contará com ambientes instagramaveis com brinquedos dos seus super-heróis e distribuição de tatuagens temporárias da Marvel. Já para os pais, é uma ótima oportunidade para garantir o presente de última hora dos pequenos, com preço acessível e qualidade MINISO.

A coleção contará com centenas de produtos da parceria, entre eles copos, cadernos, chaveiros, estojos, recipiente para alimentos, itens organizadores, entre outros. Após o lançamento, a coleção estará disponível em outras unidades da rede no Brasil.

A MINISO é conhecida pela variedade de produtos, a alta qualidade e os preços acessíveis. O consumidor pode encontrar itens de diferentes categorias: bem-estar, papelaria, esporte e fitness, acessórios, dia a dia, vestuário, produtos sazonais, bolsas, brinquedos, cosméticos e eletrônicos, todos de marca própria, que facilitam o dia a dia das pessoas.

No Brasil, a rede Miniso conta com 51 lojas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. A marca pretende chegar a 100 unidades em 2020 e alcançar outras regiões brasileiras.

Quando e Onde:

Data/horário: 12/10, às 11h

Local:

-Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3.103 - Indianópolis

1° Piso (Piso Ibirapuera) – Próximo à saída B.

-Shopping Tamboré

Avenida Piracema, 669 - Tamboré

Piso: Térreo – Próximo à Praça de Alimentação.

-Internacional Shopping Guarulhos

Rodovia Presidente Dutra, saída 225 - Itapegica | Guarulhos - Piso: Térreo

-Barra Shopping

Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca | Rio de Janeiro- Piso: Américas

Acompanhe a Miniso Brasil nas redes sociais

Site: www.loveminiso.com.br | Facebook: minisobrasil | Instagram: @minisobrasil | Twitter: minisobrasil

FONTE MINISO

Related Links

http://www.loveminiso.com.br



SOURCE MINISO