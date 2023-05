Ministério dos Serviços de Transporte e Logística: tamanho do mercado do setor de logística do Reino da Arábia Saudita (KSA Logistics) deve crescer para 57,4 bilhões de SAR até 2030

RIADE, Arábia Saudita, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Alinhado com o objetivo da Vision 2030 de transformar o Reino em uma potência industrial líder e um centro global de logística, o Ministry of Transport & Logistics Services (MOTLS) estabeleceu uma estratégia ambiciosa que visa desenvolver o setor de transporte e logística do Reino e atender à crescente demanda global por serviços logísticos.

Rethink the future, think #KSA. With its unique geographical location connecting 3 continents, and ever-advancing transport & logistics sector, #SaudiArabia is revolutionizing world trade. Witness unprecedented global connectivity with #KSA, the new logistics #HubOfTheWorld. #SaudiArabia is transforming the country into a #GlobalLogistics hub by maximizing the value of its industrial sectors, enabling private sector participation, infrastructure development, and easing regulations. www.logisti.sa #Vison2030 #HubOfTheWorld

Desde então, o setor testemunhou um crescimento e progresso sem precedentes, deixando sua marca no setor global de logística, um resultado direto dos esforços contínuos do MOTLS. No recém-lançado Índice de Desempenho de Logística de 2023 (LPI) publicado recentemente pelo World Bank, a Arábia Saudita fez progressos significativos, subindo 17 posições nas classificações para alcançar a 38.ª posição, em comparação com a 55.ª posição em 2018.

Para reforçar os esforços do Reino nessa direção, Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, lançou programas abrangentes focados em diferentes aspectos do setor. A National Transport and Logistics Strategy (NTLS) foi lançada em 2021 com o objetivo de fortalecer os recursos humanos e técnicos. No começo de 2019, o National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP) foi lançado para construir as capacidades industriais e logísticas do país e posicioná-lo como líder global na indústria.

Os programas aspiram posicionar o Reino como um centro global de logística. Com uma localização geográfica única, conectando três continentes: Europa, Ásia e África, o país está em uma posição vantajosa para se tornar o portal que facilita o comércio e a movimentação de mercadorias entre os continentes. Localizado na rota comercial Ásia-Europa, o país já recebe 12% das passagens mundiais de contêineres anualmente.

A Arábia Saudita está no caminho certo para afastar sua economia do petróleo e construir um ecossistema econômico mais diversificado e holístico. Atualmente, o setor de logística contribui com 6% do PIB do Reino da Arábia Saudita e estima-se que contribuirá com 10% até 2030, ou seja, cerca de 20,1 bilhões de SAR.

Aumentando sua capacidade de carga e fortalecendo ainda mais as cadeias de suprimentos, o Reino anunciou o lançamento de 59 zonas logísticas até 2030, 21 das quais já estão em operação. O país também inaugurou sua primeira Zona Especial de Logística Integrada no Aeroporto Internacional King Khalid, em Riade. As medidas fazem parte da estratégia de desenvolvimento de infraestrutura e visam impulsionar o crescimento dos negócios, atrair investimentos e aumentar a receita não petrolífera do setor para cerca de 45 bilhões de riais por ano até 2030.

A Vision 2030 é o roteiro para a construção de um país globalizado com progresso sustentável. Transporte e logística são a espinha dorsal de qualquer economia, e nosso objetivo é desenvolver o setor, construir conectividade e aumentar nossa competitividade global como país. Estamos colocando todos os nossos esforços no desenvolvimento de cadeias de suprimentos internas e externas e na simplificação de processos de acordo com os melhores padrões internacionais para fornecer infraestrutura e serviços de classe mundial. Nosso foco é abrir a Arábia Saudita para o mundo com uma infinidade de oportunidades.

Em outubro de 2022, Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, também lançou a Global Supply Chain Resilience Initiative (GSCRI) para atrair investimentos locais e internacionais no setor de cadeia de suprimentos. Com o objetivo de levantar 40 bilhões de riais (US$ 10,64 bilhões) em seus dois primeiros anos, a iniciativa estabeleceu 10 bilhões de riais em incentivos financeiros e não financeiros para os investidores.

Impulsionando uma transformação acelerada, o Reino tem estabelecido marcos importantes para os setores ferroviário, rodoviário, marítimo e de aviação. A maior e mais populosa nação do GCC, o Reino também tem como objetivo criar mais de duzentos mil empregos no setor até 2030.

Para mais informações, por favor, acesse: https://lpi.logisti.sa/

Vídeo — https://mma.prnewswire.com/media/2082242/SA_Global_Logistics.mp4

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082229/SA_Global_Logistics.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/2082227/MOTLS_Logo.jpg

FONTE Ministry of Transport and Logistic Services

SOURCE Ministry of Transport and Logistic Services