Minno lanza Guillermo & Will, una serie de títeres bilingüe única en su clase, que lleva el amor de Dios a los niños en inglés y español

NASHVILLE, Tenn., 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Minno, el líder global en medios cristianos para niños, se enorgullece en anunciar su nueva serie original, Guillermo & Will, que se estrenará en la plataforma de streaming el 10 de octubre. Guillermo & Will es un innovador programa bilingüe de títeres diseñado para ayudar a los niños a relacionarse con el mundo de Dios, tanto en inglés como en español.

Guillermo & Will debutarán en Minno el 10 de octubre.

Creada por la titiritera nominada al Emmy Donna Kimball, coescrita por Dan Garza y coproducida con la galardonada Family Theater Productions, Guillermo & Will presenta a dos adorables amigos marionetas cuyas aventuras reflejan el gozo y la belleza de la amistad intercultural. La serie combina una narrativa creativa, una visión bíblica del mundo y conocimientos sobre el desarrollo infantil para ayudar a los niños a verse reflejados en la pantalla, al tiempo que aprenden sobre Dios de una manera personal y cercana.

"En Minno, estamos honrados de crear una plataforma para creadores de clase mundial como Donna y Dan, artistas talentosos que aportan corazón, humor y un profundo significado a las historias para niños. Guillermo & Will es una expresión alegre del amor y la amistad de Dios entre culturas, y refleja nuestra visión más amplia de elevar el nivel de los medios cristianos para niños. Estamos especialmente agradecidos de colaborar con Family Theater Productions, cuyo legado de narraciones redentora se alinea maravillosamente con nuestra misión de ayudar a los niños y las familias a experimentar a Jesús todos los días", dijo Erick Goss, CEO y cofundador de Minno."

Dado que el contenido en español se ubica consistentemente entre los 10 más destacados en las plataformas de Minno, Guillermo & Will satisface una necesidad vital. Millones de familias en todo el mundo son hispanohablantes o bilingües, y esta serie les ofrece a los niños el regalo de ver su idioma y cultura representados en los medios cristianos.

"Durante más de 75 años, Family Theater Productions ha creado medios para ayudar a las familias a crecer en la fe. Guillermo & Will continúa ese legado, ofreciendo relatos alegres y llenos de fe para niños, con especial atención a familias, incluyendo a audiencias católicas y de habla hispana, que buscan contenidos que reflejen su cultura y valores", dice el Padre David L. Guffey, C.S.C., Director Nacional de Family Theater Productions.

Al diseñar el programa con aportes de especialistas en desarrollo infantil de temprana edad y expertos en educación lingüística, Minno se asegura que Guillermo & Will resuene con los primeros aprendices, sean hablantes nativos de inglés, español o ambos.

Trabajando con talentos de primer nivel como Kimball—cuya carrera abarca actuaciones nominadas a los Emmy—y Garza, Guillermo & Will refleja la visión de Minno de elevar el nivel del contenido cristiano para niños. La serie ofrece creatividad y calidad de producción a la par con la programación infantil tradicional, y a la vez se mantiene fiel a su fundamento bíblico.

Acerca de Minno

Minno es la fuente #1 de contenido cristiano para niños y familias. Su nombre proviene de la palabra griega menō (permanecer) de Juan 15:4–5, Minno existe para ayudar a las familias a permanecer en Cristo en los momentos cotidianos de la vida. Con una plataforma de streaming de rápido crecimiento, el canal #1 de YouTube para niños cristianos y libros más vendidos como Crece y Ríe con la Biblia para Niños, Minno ayuda a los niños y sus familias a experimentar a Jesús todos los días, tanto en las pantallas como fuera de ellas. Los programas originales de Minno se realizan en colaboración con los principales creadores cristianos, expertos en desarrollo infantil, teólogos y especialistas en medios educativos para establecer nuevos estándares de excelencia. Disponible en todas las plataformas importantes, y apoyando a los padres con recursos, devocionales y blogs, Minno es donde el amor de Dios cobra vida para los niños alrededor del mundo. Aprende más en www.gominno.com

Acerca de Family Theater Productions (FTP)

Ubicada en Sunset Boulevard en Hollywood, la producción de medios de Family Theater Productions galardonada con premios Emmy, Gabriel y Christopher ha cautivado a las familias desde 1947 con historias que tocan el corazón. El trabajo de la compañía incluye largometrajes, series de televisión, podcasts y series digitales. www.familytheater.org.

