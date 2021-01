Mint inicia o ano novo celebrando o centenário da Bluenose

Em sua primeira temporada, a Bluenose participou de uma uma captura recorde nos grandes bancos e trouxe o Troféu Internacional de Pescadores de volta para a Nova Escócia. Continuou sendo a campeã invicta nesta série de competição e defendeu orgulhosamente o título de "Rainha da Frota Pesqueira do Atlântico Norte" ao longo de quase 20 anos de competições.

"A adorada Bluenose encontrou facilmente um lar no centavo quando nossas moedas de circulação foram redesenhadas em 1937 para celebrar os símbolos nacionais favoritos do Canadá", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "A engenhosidade por trás da Bluenose é sinônimo de inovação e know-how canadenses e uma questão de orgulho nacional que abrange gerações."

O artista marinho canadense Yves Bérubé capturou magistralmente a visão de William James Roué no verso do dólar de prova de cunho de prata de 2021. Seu design ilustra tanto o sonho como a realidade do projeto: parte dos planos originais do Design nº 17, que se tornaria a Bluenose, a lendária escuna a plena vela. A mão do arquiteto pode ser vista terminando o desenho, assim como na gravação de sua assinatura, como apareceu no plano de vela da Bluenoseoriginal. O verso apresenta a efígie do Rei George V, que era o monarca do Canadá em 1921.

O dólar de prova de cunho de prata de 2021 também tem o centro de atenção no conjunto de prova de prata fina, que inclui versões finas de prata das denominações circulantes do Canadá, incluindo uma moeda especial de 10 centavos de 1921-2021 com data dupla.

"Não importa de que parte do Canadá você é, ela nos representava a todos, e ainda representa. Não consigo imaginar um Canadá sem a Bluenose", disse Bérubé. "Para mim, aBluenose é mais do que apenas uma embarcação. Ela é um orgulhoso e lindo símbolo da história e da tradição na Costa Leste, onde representa todos os marinheiros, pescadores e construtores."

Para desenhar o verso da moeda de ouro puro de $ 100, os gravadores da Mint se basearam em uma fotografia histórica e o design do casco de Roué para mostrar duas perspectivas da Bluenose. O casco recém-acabado, adornado com bandeiras de sinal em seu lançamento de 26 de Março de 1921, parece flutuar sobre um diagrama transversal que mostra tanto a proa como a popa da Bluenose. O verso apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt.

Esses novos colecionáveis podem ser solicitados a partir de hoje entrando em contato com a Mint pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site www.mint.ca.

Imagens desta moeda estão disponíveis aqui.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A RCM é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados de cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para obter mais informações sobre a Mint, seus produtos e serviços, acesse: www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418143/Royal_Canadian_Mint_The_Mint_Kicks_Off_The_New_Year_by_Celebrati.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418146/Royal_Canadian_Mint_The_Mint_Kicks_Off_The_New_Year_by_Celebrati.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1418169/Royal_Canadian_Mint_The_Mint_Kicks_Off_The_New_Year_by_Celebrati.jpg

Para mais informações, a imprensa pode entrar em contato com: Alex Reeves, gerente sênior, Public Affairs, Telefone: 613-884-6370, [email protected]

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)