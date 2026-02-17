Mintos poursuit l'obtention d'une licence bancaire auprès de la BCE

RIGA, Lettonie, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, une plateforme européenne d'investissement multi-actifs, a franchi une étape importante dans sa stratégie à long terme en entamant le processus d'obtention d'une licence bancaire auprès de la Banque centrale européenne (BCE). L'obtention de cette license renforcerait la confiance des investisseurs, développerait l'infrastructure financière de Mintos et soutiendrait une croissance durable dans toute l'Europe.

Fondée il y a dix ans en tant que place de marché de prêts entre particuliers, Mintos est devenue une plateforme d'investissement multi-actifs réglementée qui compte près de 700 000 investisseurs enregistrés et gère plus de 800 millions d'euros d'actifs. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a élargi son offre de produits aux obligations fractionnées, aux portefeuilles d'ETF, à l'immobilier et à Smart Cash, tout en achevant son déploiement sur l'ensemble des marchés de l'UE.

L'obtention d'une licence bancaire de la BCE représente la prochaine phase logique du développement de Mintos. Cette licence, soumise à l'approbation des autorités de régulation, permettra d'accéder à des financements basés sur les dépôts et de créer une base pour proposer des prêts et d'autres produits bancaires directement aux clients, ce qui élargira considérablement l'offre de produits à long terme de la plateforme.

La licence bancaire permettrait également de protéger les dépôts jusqu'à 100 000 euros* et offrirait à Mintos un plus grand contrôle sur les éléments clés de son infrastructure, notamment la conservation, la compensation et le règlement. Ensemble, ces capacités visent à renforcer la confiance des investisseurs et à soutenir une croissance durable à long terme.

« L'obtention d'une licence bancaire de la BCE est une décision stratégique qui s'appuie sur les solides bases réglementaires et opérationnelles que nous avons déjà établies », déclare Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos. « Cela nous permet d'élargir notre offre aux investisseurs, en combinant la confiance et la stabilité d'une banque avec l'innovation d'une plateforme d'investissement moderne. »

Mintos prévoit que le processus d'obtention de la licence bancaire prendra environ 12 à 18 mois, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Ce changement stratégique est soutenu par les efforts plus larges de Mintos en matière de collecte de capitaux, y compris l'achèvement réussi d'un récent cycle de financement sur la plateforme Mintos. Lors de ce tour, près de 6 000 investisseurs de Mintos ont engagé un total de 2,8 millions d'euros, marquant ainsi une première étape importante dans le financement de la prochaine phase de l'entreprise.

*Tous les futurs produits liés aux dépôts seraient soumis aux régimes de garantie des dépôts applicables, le cas échéant et dans la mesure où la loi le permet.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des intentions stratégiques. Toute demande ou tout octroi de licence bancaire est soumis à l'approbation des autorités réglementaires et ne peut être garanti. Les références à des produits ou services potentiels futurs ne constituent pas une offre ou un engagement et sont soumises aux exigences réglementaires applicables et aux décisions commerciales.

