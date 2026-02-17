Mintos solicita licencia bancaria al Banco Central Europeo

MADRID, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, plataforma europea de inversión multiactivo, ha dado un paso importante en su estrategia a largo plazo al iniciar el proceso para solicitar una licencia bancaria al Banco Central Europeo (BCE). Obtener una licencia bancaria reforzará la confianza de los inversores, ampliará la infraestructura financiera de Mintos y respaldará el crecimiento sostenible en Europa.

Fundada hace diez años como marketplace de préstamos entre particulares (peer-to-peer), Mintos ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma regulada de inversión multiactivo que da servicio a casi 700.000 inversores registrados y gestiona más de 800 millones de euros en activos. En los últimos dos años, la compañía ha ampliado su oferta de productos para incluir bonos fraccionados, carteras de ETFs, inversión inmobiliaria y Smart Cash, al tiempo que completaba su despliegue en todos los mercados de la UE.

Sentando las bases para disponer de capacidades bancarias y de préstamo

Solicitar una licencia bancaria del BCE representa la siguiente fase lógica en el desarrollo de Mintos. La licencia, sujeta a aprobación regulatoria, proporcionará acceso a financiación mediante depósitos y creará una base para ofrecer préstamos y otros productos bancarios directamente a los clientes, ampliando significativamente la oferta de productos de Mintos a largo plazo.

La licencia bancaria también permite la protección de los depósitos de hasta 100.000 euros* y otorgaría a Mintos mayor control sobre elementos clave de su infraestructura, incluidos custodia, compensación y liquidación. En conjunto, estas capacidades tienen como objetivo reforzar aún más la confianza de los inversores y respaldar un crecimiento sostenible a largo plazo.

"Solicitar una licencia bancaria del BCE es una decisión estratégica que se apoya en la sólida base regulatoria y operativa que ya hemos establecido", afirma Martins Sulte, CEO y cofundador de Mintos. "Nos permite ampliar lo que podemos ofrecer a nuestros inversores, combinando la confianza y la estabilidad de un banco con la innovación de una plataforma de inversión moderna".

Mintos prevé que el proceso de obtención de la licencia bancaria tome aproximadamente entre 12 y 18 meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

Financiación para apoyar la siguiente fase

Este paso estratégico cuenta con el respaldo financiero de una reciente ronda de financiación completada en la propia plataforma Mintos. En ella, casi 6.000 inversores de Mintos aportaron un total de 2,8 millones de euros, un primer paso importante para financiar la siguiente fase de la compañía. El capital captado se destinará a preparar la solicitud de licencia bancaria, ampliar la oferta de inversión de Mintos -que incluirá ETPs de criptomonedas y acciones y ETFs individuales- y seguir mejorando la experiencia mobile de la plataforma.

* Cualquier producto futuro relacionado con depósitos estaría sujeto a los marcos de garantía de depósitos aplicables, cuando sean pertinentes y si están legalmente disponibles.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e intenciones estratégicas. Cualquier solicitud u otorgamiento de licencia bancaria está sujeto a aprobación regulatoria y no puede garantizarse. AS Mintos Marketplace opera actualmente como empresa de inversión autorizada bajo MiFID II y supervisada por Latvijas Banka. Mintos no opera actualmente como entidad de crédito. Las referencias a posibles productos o servicios futuros no constituyen una oferta o compromiso y están sujetas a los requisitos regulatorios aplicables y a decisiones empresariales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819635/5796385/Mintos_Logo.jpg