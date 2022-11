Início do pré-registro em 3 de novembro

Lançamento em 170 países com tecnologia blockchain implementada no jogo

Criação de economia entre jogos utilizando token de governança e token de jogo

SEUL, Coreia do Sul, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wemade está iniciando hoje o pré-registro para seu jogo móvel de MMORPG de sucesso MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M).

O MIR M acrescentou uma reviravolta modernizada à PI original, The Legend of Mir 2, e é uma sequência do MIR4, o jogo de blockchain mais popular do mundo. O jogo foi lançado na Coreia junho e foi classificado nas listas Top Games e Top Grossing no Google Play e na Apple App Store.

MIR M, jogo móvel de MMORPG de sucesso da Wemade, inicia pré-registro! (PRNewsfoto/Wemade)

Ele seguiu o padrão "8-grid and quarter-view" do jogo original e utilizou tecnologia avançada para aplicar imagens de alta qualidade.

O novo sistema de crescimento chamado Mandala isenta os jogadores da jogabilidade convencional batalha/crescimento e permite um novo nível de jogo de MMORPG.

O MIR M Global será lançado como "MIR M: Vanguard and Vagabond". Os jogadores têm a escolha de tornar-se vanguarda, personagem amigável à batalha que foca no poder e na política, ou "vagabundo", que foca em aventuras de masmorras, reuniões, mineração e pesca.

O MIR M Global será lançado em 170 países, excluindo a Coreia e a China. A versão global utilizará DOGMA, o token de governança e DRONE, o token do jogo, e criará uma economia entre os jogos utilizando HYDRA.

Link para o pré-registro do MIR M https://mirmglobal.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1937251/MIR_M_Pre_registration.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1937182/MirM_vanguard_vagabond_Logo.jpg

FONTE Wemade

