Začíná předregistrace do MIR M, mobilního MMORPG hitu od Wemade

Předregistrace začíná 3. listopadu

Hra s implementovanou blockchainovou technologií bude spuštěna ve 170 zemích

Herní ekonomika využívá governance tokeny i herní tokeny

SOUL, Jižní Korea, 4. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Wemade dnes zahajuje předběžnou registraci očekávané mobilní MMORPG s názvem MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M).

MIR M přináší modernější pojetí původního světa The Legend of Mir 2 a představuje pokračování nejoblíbenější blockchainové hry na světě MIR4. V Koreji byla spuštěna již v červnu a figuruje v žebříčcích nejlepších (Top Games) a nejúspěšnějších (Top Grossing) her na Google Play a Apple App Store.

MIR M, Wemade's Blockbuster Mobile MMORPG, Starts Pre-registration!

Hra navazuje na systém osmisměrné mřížky a 2,5D zobrazení původního titulu a díky pokročilým technologiím nabízí vysoce kvalitní grafiku.

Nový vývojový systém Mandala osvobozuje hráče od konvenčního způsobu hraní zaměřeného na bitvy a vývoj postavy a přináší zcela novou úroveň MMORPG hraní.

Projekt MIR M Global vstupuje na trh s podtitulem „MIR M: Vanguard and Vagabond'. Hráči si mohou zvolit, zda se stanou vanguardem („vůdcem") s bojovými schopnostmi a orientací na moc a politiku nebo vagabondem („tulákem"), který se věnuje výpravám do dungeonů, sběračství, těžbě a rybaření.

Hra MIR M Global bude spuštěna ve 170 zemích kromě Koreje a Číny. Globální verze bude využívat governance token DOGMA a herní token DRONE, o herní ekonomiku se postará HYDRA.

Odkaz pro předběžnou registraci do MIR M: https://mirmglobal.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1937183/MIR_M_Pre_registration.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1937182/MirM_vanguard_vagabond_Logo.jpg

SOURCE Wemade