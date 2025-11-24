MIRDC consigue dos premios R&D 100

- MIRDC gana dos premios R&D 100 por su sistema interactivo de terapia del habla y el lenguaje guiado por IA

KAOHSIUNG, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Centro de Investigación y Desarrollo de Industrias del Metal (MIRDC) ha sido galardonado con dos premios R&D 100 2025 en la categoría de Software/Servicios y el Reconocimiento Especial: categoría de Responsabilidad Social Corporativa por su Sistema de Terapia del Habla y el Lenguaje Interactivo Guiado por IA.

AI-Guided Interactive Speech-Language Therapy System

Taiwán cuenta con alrededor de 2.200 logopedas certificados, una cifra insuficiente para satisfacer las necesidades de cientos de miles de niños con retrasos en el habla y trastorno del espectro autista. Esta escasez expone a muchos niños al riesgo de perderse el período crítico para el desarrollo del lenguaje. Las herramientas terapéuticas actuales se centran principalmente en la articulación y la pronunciación, pero son de poca ayuda para mejorar la expresión oral y la comprensión del lenguaje de los niños.

El Sistema Interactivo de Logopedia Guiado por IA ofrece una solución personalizada, continua y con fundamento clínico que combina módulos de terapia basados en juegos, orientación generativa impulsada por IA y evaluación del lenguaje posterior a la sesión. Los módulos gamificados integran enfoques clínicamente validados —incluyendo ejercicios de imitación, tarjetas con imágenes, libros ilustrados e indicaciones conversacionales— en niveles de juego interactivos que se centran en objetivos terapéuticos específicos, como la denominación, la formulación de oraciones, la comprensión y la respuesta. Esta estructura ayuda a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas progresivamente dentro de un currículo secuenciado.

El módulo del sistema, impulsado por IA, interpreta las respuestas del niño en tiempo real y genera automáticamente una guía terapéutica personalizada, como técnicas de imitación, modelado, expansión y extensión, según el contexto conversacional, lo que permite a los niños lograr una expresión verbal precisa y completa. Esta función interactiva facilita una práctica eficaz y sostenida en casa.

Después de cada sesión, el sistema realiza automáticamente una evaluación lingüística que mide el rendimiento mediante 20 indicadores objetivos de semántica, sintaxis y pragmática. Estos datos proporcionan a los profesionales sanitarios y a los padres información clara y basada en la evidencia sobre el progreso del niño y la eficacia general de la terapia.

La recepción de dos premios R&D 100, incluido el Premio de Plata a la Responsabilidad Social Corporativa, ha reforzado la determinación del equipo de seguir desarrollando tecnologías sanitarias inclusivas. También reafirma el propósito fundacional del proyecto: "ayudar a cada niño a encontrar su voz y conectar con el mundo". MIRDC mantiene su compromiso de promover soluciones de salud digital y de apoyar la comunicación y el aprendizaje de los niños a través de la innovación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830573/MIRDC.jpg