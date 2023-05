La nueva plataforma internacional, #NoFlavourLikeYourFlavour, se centra en el diseño y la innovación digital, reflejando la audacia y vitalidad de una generación de jóvenes creativos.

PURCHASE, N.Y., 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Mirinda® reveló hoy su nueva plataforma de marca internacional: 'There's no flavour like your flavour' ("No hay sabor como tu sabor", en español). La develación llega junto a una nueva y divertida identidad visual para la marca, que honra la creatividad y la singularidad de todas las generaciones. Este lanzamiento coloca la audacia al frente de la nueva e 'M'pactante imagen de Mirinda y busca proporcionar la tan anhelada chispa de inspiración que pide la Generación Z.

MIRINDA® PRESENTA SU NUEVA E ‘M’PACTANTE PLATAFORMA E IDENTIDAD VISUAL PARA INSPIRAR LA CREATIVIDAD (PRNewsfoto/PepsiCo)

La nueva plataforma de marca consolida a Mirinda como representante de la próxima generación, celebrando y abrazando a estos vibrantes creadores de contenido, quienes tienen el valor de expresar su creatividad y aportar su autenticidad tanto en la vida real como en la virtual.

El lanzamiento de #NoFlavourLikeYourFlavour es acompañado por 'Making an M-pact' ('Creando M-pacto', en español), la nueva identidad visual de Mirinda desarrollada por el centro de Diseño e Innovación de PepsiCo para impulsar la creatividad de las nuevas generaciones. Mediante esta evolución, se renovó el logo de marca para mostrar un verde más brillante, esquinas más nítidas y líneas más limpias que potencian su distinción. La nueva identidad visual de la marca presenta colores divertidos que aportan un toque refrescante, mientras que las esferas giratorias, las burbujas y las ilustraciones de frutas transmiten una sensación de alegría y energía.

Cada uno de los más de 50 irresistibles sabores frutales de la marca – incluyendo los populares manzana verde, naranja, piña, fresa y sandía– contarán con una paleta de colores correspondiente, con sus propios colores vibrantes y contrastantes. La innovadora oferta de sabores de Mirinda se adapta los gustos únicos las comunidades de todo el mundo, como la 'Soda de Crema Verde' y 'Tamarindo Naranja' en Vietnam; y 'Açaí' en Polonia. La nueva identidad visual podrá verse en todas las latas, botellas, anuncios, y cualquier otro lugar donde se encuentre Mirinda en sus 200 mercados.

Eric Melis, Vicepresidente Global de Marketing para PepsiCo, comentó: "Nos complace lanzar la nueva plataforma de marca internacional de Mirinda, que inspira la creatividad y que alienta a la Generación Z a aprovechar su singularidad como un superpoder. A través de #NoFlavourLikeYourFlavour, desarrollamos una nueva y refrescante identidad visual y plataforma, con la que los fans de Mirinda pueden identificarse, puesto que anima a esta generación a resistirse a la conformidad para, en su lugar, abrazar la autoexpresión. Este es el primer paso de la marca, que sigue evolucionando y creciendo en sintonía con la juventud de hoy. Estamos ansiosos por poner en marcha los emocionantes planes que tenemos preparados".

Mauro Porcini, Vicepresidente Sénior y Director de Diseño para PepsiCo, declaró: "Los más de 50 sabores de Mirinda son un placer para los sentidos y queríamos que la identidad visual de la marca tuviera el mismo aspecto y causara la misma sensación. El centro de Diseño e Innovación de PepsiCo dio vida a Mirinda con colores vibrantes y contrastantes, así como mediante ilustraciones que crean una sensación de energía dinámica y alegría. Sabemos que los fans de Mirinda se relacionan con la marca tanto digitalmente como físicamente, así que creamos una identidad visual que conserva esa emoción y distinción en todas las plataformas".

La nueva identidad visual de Mirinda se desplegará a partir de mayo de 2023 en sus 20 principales mercados internacionales, donde las latas aparecerán en el idioma local. Comenzando por Vietnam y Tailandia, la nueva identidad visual aparecerá luego en Polonia, Rumanía, República Checa, Ucrania, Hungría, Croacia, Gaza/Palestina, México, Argentina, Egipto, Irak, Uganda, Etiopía, China, Pakistán, Kuwait, Qatar, Omán, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, entre muchos países más.

Mirinda se compromete a incentivar mejores opciones para sus consumidores ofreciendo alternativas reducidas en azúcar. Como parte de este compromiso, y para apoyar la iniciativa pep+ de PepsiCo de acelerar la reducción del azúcar añadida en todo su portafolio de productos, la marca lanzó con éxito su sabor Naranja Cero Azúcar tanto en Polonia como en Nigeria; y continuará ampliando su oferta de productos bajos en azúcar o sin azúcar a nivel internacional.

