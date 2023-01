MIRO APPORTE DES AMÉLIORATIONS ESSENTIELLES AUX SOLUTIONS DE RÉSIDENCE DES DONNÉES DE SA PLATEFORME, CONÇUES POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE MIEUX CONTRÔLER LEURS DONNÉES PERSONNELLES

L'introduction de la résidence des données dans l'UE soutient directement les clients confrontés à des défis croissants en matière de réglementation des données, notamment la conformité RGPD, et offre une réponse complète aux défis modernes liés à la confidentialité des données

SAN FRANCISCO et AMSTERDAM, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Miro ®, la plateforme en ligne qui accélère l'innovation grâce à la collaboration visuelle, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles solutions de résidence des données développées spécifiquement pour répondre aux exigences réglementaires de plus en plus complexes auxquelles les clients sont confrontés. Miro offrira à ses clients la possibilité d'héberger tous les contenus client – infrastructure de calcul, données de production et données de sauvegarde – dans des centres de données situés en UE, permettant un contrôle accru sur leurs données personnelles et une conformité plus stricte avec les lois européennes sur la vie privée, notamment le RGPD et d'autres réglementations telles que la loi britannique sur la protection des données.

Aujourd'hui, la technologie de collaboration visuelle prend de l'ampleur et est de plus en plus largement adoptée, c'est pourquoi elle doit répondre aux attentes en matière de protection de la vie privée des logiciels d'entreprise, et il est essentiel que les organisations soient absolument sûres de respecter la réglementation.

« Il peut parfois être difficile d'intégrer de nouvelles applications logicielles à la pile existante d'une entreprise, surtout compte tenu des exigences actuelles en matière de géolocalisation des données, a déclaré Darryl Anthony, responsable de la protection de la vie privée et de la protection des données chez Miro. La résidence des données Miro est conçue pour éliminer ces types d'obstacles. Nous permettons une collaboration numérique à grande échelle avec l'assurance que les données stockées sur la plateforme Miro aideront les clients à respecter les obligations en matière de confidentialité des données. Aucune autre plateforme de collaboration visuelle d'entreprise n'offre une solution aussi complète aux défis modernes en matière de confidentialité des données. »

« IDC considère les besoins en matière de résidence des données comme un facteur de plus en plus important dans l'acquisition de produits d'entreprise, a déclaré Wayne Kurtzman, vice-président responsable de la recherche sur la collaboration et les communautés chez IDC. Cette offre et cette fonctionnalité de résidence des données permettent à la solution de Miro d'être plus facilement envisagée lors de l'intégration d'une collaboration visuelle dans une entreprise ».

Grâce à la solution, tout le contenu des clients de l'UE est désormais hébergé par défaut dans les centres de données de l'UE. La solution de résidence des données est immédiatement disponible pour les clients existants et les environnements nouvellement déployés dans l'UE. Les clients actuels de l'entreprise aux États-Unis peuvent demander à ce que leurs données soient transférées dans les centres de données situés aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le : Centre d'Assistance Miro .

