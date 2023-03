MIRO HERKENT 50 MILJOEN BREINEN OP WEG NAAR HET VOLGENDE GROTE DING

Groeiend aantal zakelijke klanten en geestdriftige betrokkenheid van de gemeenschap dragen bij aan het succes van Miro's nieuwe mijlpaal

SAN FRANCISCO en AMSTERDAM, 15 maart 2023 /PRNewswire/ -- Miro ®, de online werkplek voor innovatie, viert een mijlpaal nu het wereldwijd 50 miljoen gebruikers overschrijdt.

Miro maakt een nieuwe manier van werken mogelijk waarmee gedistribueerde teams van elke omvang het volgende grote ding kunnen creëren. Miro helpt teams - van Agile-beoefenaars tot merkmanagers en van app-ontwikkelaars tot productinnovatieleiders - samen te werken om kritieke problemen op te lossen en innovatie in hun organisaties te versnellen.

"Vandaag gaat het erom 50 miljoen breinen te herkennen op weg naar het creëren van het volgende grote ding met Miro," aldus Andrey Khusid, CEO en medeoprichter van Miro. "Ons succes wordt bepaald door wat onze gebruikers op ons platform voor ogen hebben en bereiken. Met Miro leveren gebruikers sneller waardevolle producten en diensten voor hun organisaties dankzij eenvoudige en intuïtieve samenwerking tussen teams. Onze gemeenschap staat centraal bij alles wat we doen. Van het bijdragen van kant-en-klare templates die door iedereen gebruikt kunnen worden, tot het ontwikkelen van publieke apps bovenop ons platform, Miro blijft elke dag groter en beter worden dankzij de bijdragen van onze gebruikers."

Sommige van 's werelds meest innovatieve merken vertrouwen op Miro als cruciaal onderdeel van hun samenwerkings- en innovatiewerk dat ze op stapel hebben staan, om bijvoorbeeld een reeks bedrijfskritische uitdagingen op te lossen:

Lake Flato organiseert workshops in Miro die helpen bij het gezamenlijk plannen van meer duurzame, inclusieve ruimtes.

organiseert workshops in Miro die helpen bij het gezamenlijk plannen van meer duurzame, inclusieve ruimtes. DocuSign's onderzoeks- en ontwerpteams gebruiken Miro om teams in te passen op complexe projecten zoals het inbouwen van AI-mogelijkheden in modern contractbeheer.

onderzoeks- en ontwerpteams gebruiken Miro om teams in te passen op complexe projecten zoals het inbouwen van AI-mogelijkheden in modern contractbeheer. Dropbox rolde hun Virtual First Toolkit uit via een interactief Miro-board om al hun medewerkers in te schakelen in hun nieuwe manier van werken.

De kracht en de levendigheid van Miro's gemeenschap van creatieve geesten blijft essentieel. Miro-gebruikers noemen Miroverse - een galerij met communautaire sjablonen waarin ideeën, workflows en frameworks worden getoond - als de belangrijkste onderscheidende factor. Sinds 2020 hebben meer dan 1.000 creatieve geesten meer dan 1.700 sjablonen ontworpen en gedeeld in Miroverse. 1,7 miljoen mensen over de hele wereld hebben deze sjablonen gebruikt. Sjablonen versnellen de creativiteit en stellen iedereen in staat sneller ideeën te delen. Enkele van de populairste sjablonen in Miroverse zijn die welke vitale teamprocessen ondersteunen, zoals retrospectieven, teambuildingactiviteiten en strategische planningstaken zoals OKR's.

Miro Developer Platform stelt teams in staat om ervaringen op maat uit te bouwen en Miro in hun hele workflow te integreren, waardoor bij elke stap samenwerking mogelijk wordt. Meer dan 100 apps en integraties zijn op Miro ontwikkeld door partners, community-ontwikkelaars en klanten.

"In zo'n concurrerende markt zullen alle leveranciers zich haarscherp moeten richten op het leveren van constante waarde aan hun gebruikers en ervoor moeten zorgen dat hun dienst een integraal onderdeel wordt van het dagelijkse werk", aldus Dan Root, Senior Analyst bij Wainhouse Research. "Miro heeft geïnvesteerd in haar platform en gemeenschap om een rijke ervaring te creëren voor een verscheidenheid aan usecases, en is daardoor in staat geweest om sterke gebruikerswerving en adoptie te stimuleren."

Miro verbetert en breidt zijn platform voortdurend uit. Recente productupdates omvatten een reeks functies die werden aangekondigd op Distributed '22 om de productiviteit te verhogen door inhoud en populaire tools te consolideren in één teamwerkruimte. Reeds in 2023 bracht Miro aanzienlijke wijzigingen aan in haar data residency oplossing om bedrijfsorganisaties een betere controle over persoonsgegevens te geven en klanten te ondersteunen die worstelen met de toegenomen uitdagingen op het gebied van gegevensregulering. Onlangs heeft Miro de taalmogelijkheden uitgebreid met Frans, Duits, Spaans en Japans.

Over Miro

Miro is een online werkruimte voor innovatie waarmee gedistribueerde teams van elke omvang het volgende grote ding kunnen bouwen. Met de eindeloze mogelijkheden van het platform kunnen teams boeiende workshops en vergaderingen leiden, producten ontwerpen, ideeën brainstormen en nog veel meer. Miro heeft een gezamenlijk hoofdkantoor in San Francisco en Amsterdam en bedient wereldwijd meer dan 50 miljoen gebruikers, waaronder 99% van de Fortune 100. Miro werd opgericht in 2011 en heeft momenteel meer dan 1.500 werknemers in 12 hubs over de hele wereld. Voor meer informatie kunt u terecht op https://miro.com .

