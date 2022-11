MIRO VA AU-DELÀ DU TABLEAU BLANC EN LIGNE POUR AIDER LES ÉQUIPES À TIRER LE MEILLEUR PARTI DU PUISSANT LOGICIEL DE COLLABORATION VISUELLE

À Distributed '22, la société lance plusieurs nouvelles fonctionnalités et intégrations de produits, conçues pour accélérer la productivité en regroupant le contenu et les outils les plus populaires dans un seul espace de travail d'équipe

SAN FRANCISCO et AMSTERDAM, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Miro,® la plateforme en ligne qui accélère l'innovation par la collaboration visuelle, a annoncé aujourd'hui le lancement de plusieurs nouvelles fonctionnalités et d'une suite d'intégrations conçues pour faire progresser l'expérience de collaboration visuelle de ses 45 millions d'utilisateurs. Plus précisément, la société a présenté ses dernières fonctionnalités sous la forme d'une plateforme numérique qui accélère la productivité des équipes en regroupant les outils les plus populaires dans un seul espace de travail d'équipe. Les nouveautés dévoilées à Distributed '22 permettent à chaque membre d'une équipe d'ouvrir, de partager et de contextualiser le contenu essentiel à son projet, tout en éliminant les tâches du contenu en direct qui font perdre du temps, comme le basculement entre différentes applications.

Distributed 22, la quatrième conférence annuelle des utilisateurs de Miro, a été conçue pour aider les organisations à « libérer de la place pour les humains ». La plupart des équipes, peu importe leur emplacement ou leur taille, dépendent de leur pile d'outils numériques pour faire avancer les choses. Toutefois, le fait que les équipes utilisent souvent des outils différents les unes des autres rend le partage de connaissances compliqué et fastidieux. De plus, les outils les plus utilisés ne sont pas toujours compatibles et contextualisent rarement l'information la plus importante, ce qui complique la tâche des équipes qui se trouvent dans des endroits ou fuseaux horaires différents.

« À mesure que les organisations adoptent de nouveaux modèles de travail modernes, les projets et les activités de travail se basent maintenant sur le monde numérique. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur la puissance de la technologie, le travail au sein des entreprises est en réalité perturbé par l'étalement des applications. Les entreprises utilisent, en moyenne, 288 applications SaaS différentes à l'échelle de leur organisation. Ceci donne souvent lieu à un grand nombre de défis, par exemple des environnements de connaissances cloisonnés, ou encore la difficulté ou l'impossibilité de rester au fait des données et du contenu les plus précis et les plus précieux. Il est essentiel que les membres des équipes aient la capacité de regrouper et de partager des informations les uns avec les autres, non seulement pour travailler de manière efficace et efficiente, mais aussi pour obtenir des résultats rapidement », a déclaré Varun Parmar, directeur des produits de Miro.

En utilisant Miro comme plateforme numérique, les équipes peuvent facilement créer un environnement inclusif et riche en données, dans lequel ils regroupent une variété de contenu en direct dans un seul endroit et collaborent de façon synchrone et asynchrone. Miro offre maintenant encore plus de valeur : la plateforme prend en charge les flux de travail les plus populaires et les plus complexes, y compris la planification de projets, la production de rapports et de tableau de bord, l'intégration des employés et l'animation d'ateliers, tout en proposant une suite de plus de 700 outils et intégrations, parmi lesquelles Amplitude, Confluence, Grafana, Looker, Tableau, Typeform et YouTube.

Autre nouveauté, les équipes peuvent créer des tableaux de bord personnalisés qui relient les points de données des applications les plus utilisées de leur pile logicielle. De plus, étant donné que les données du tableau de bord sont constamment actualisées, les informations demeurent exactes, à jour et accessibles à tous les collaborateurs d'un projet, ce qui permet d'éliminer les silos souvent créés dans les équipes interfonctionnelles. Chaque tableau de bord sert de source unique de vérité, même pour les flux de travail les plus complexes.

« Nous offrons un moyen puissant de prévisualiser, d'utiliser et de partager les informations les plus importantes pour établir le contexte, favoriser l'harmonisation et obtenir des résultats. Combiné à la vaste gamme d'intégrations proposées par Miro, que les équipes utilisent tous les jours pour différents types de contenu, y compris les documents, sondages et vidéos, le tableau de Miro a maintenant le pouvoir de devenir la source unique de vérité pour tout projet », a ajouté M. Parmar.

Miro a également annoncé une foule de nouvelles fonctionnalités, disponibles maintenant en version bêta, afin de rendre la plateforme plus collaborative, interactive et dynamique. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités :

Présentations interactives : Rendre les présentations interactives pour accroître l'engagement et l'inclusion. Mise à jour du mode de présentation, les présentations interactives comportent une barre d'outils simplifiée et plus avancée pour les présentateurs et leur public. Les présentateurs peuvent maintenant afficher du contenu provenant de tous les éléments du tableau, au lieu d'être limités à une présentation en diaporama. Les utilisateurs qui assistent aux présentations peuvent maintenant participer à l'aide d'applications d'activité, interagir avec du contenu comme des pense-bêtes et assister facilement à toute présentation créée lorsqu'ils arrivent dans un tableau.

Talktrack : Renforcer le lien humain au travail grâce aux enregistrements de tableau. Talktrack permet à tout utilisateur de Miro d'enregistrer des présentations vidéo ou audio de son tableau. Chaque tableau est intégré dans l'enregistrement vidéo afin que les utilisateurs puissent interagir directement avec celui-ci, ce qui crée une expérience de collaboration immersive. De plus, grâce à Talktrack, le tableau peut être enregistré plusieurs fois par de multiples utilisateurs, afin de capturer et de contextualiser chaque partie d'un projet.

Localisation : Miro vise à offrir une expérience inclusive à tous. Pour tenir cette promesse, la plateforme est maintenant disponible en version bêta en français, allemand, espagnol et japonais. Notre équipe continuera de travailler activement à la traduction dans ces nouvelles langues, afin de s'assurer que les grandes idées peuvent être capturées aux quatre coins du globe.

Nouvelles fonctionnalités demandées par la Communauté de Miro : Miro accorde toujours la priorité à sa Communauté. Il existe maintenant plus de six canaux différents pour capturer les commentaires et mettre en œuvre les changements associés. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus demandées par la Communauté de Miro :

Branches de cartes d'idées réductibles : Maintenant disponibles pour tous les plans, les branches de cartes d'idées réductibles permettent aux utilisateurs de réduire et d'élargir les branches, ce qui rend encore plus facile de collaborer et de naviguer sur de grandes cartes d'idées.



Masquage d'image et bordures : Coupez rapidement et facilement n'importe quelle image pour lui donner la forme désirée grâce au masquage d'image, et mettez en avant vos images en y ajoutant une bordure.



Coller sous forme de tableau : Il est désormais très facile d'importer du contenu structuré comme des feuilles de calcul. Il suffit de copier n'importe quel élément de contenu structuré, puis de cliquer sur « paste as a table » (coller sous forme de tableau) ou « paste as sticky notes » (coller sous forme de pense-bêtes) sur votre tableau Miro.



Bloc de code : Conçu spécifiquement pour les ingénieurs logiciels, les recruteurs, les formateurs et toute autre personne ayant besoin de faciliter des flux de travail relatifs à l'ingénierie, le bloc de code aide les équipes à publier des logiciels de meilleure qualité en leur permettant d'effectuer plusieurs tâches sur le code (création, dépannage à distance et collaboration).

Rétablissez la connexion au sein de votre équipe et essayez chacune des fonctionnalités annoncées aujourd'hui en vous inscrivant à : https://mirodistributed.com/beta

À propos de Miro

Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne conçue pour libérer la créativité et accélérer l'innovation au sein des équipes de toutes sortes. Le tableau infini de la plateforme permet aux équipes de mener des ateliers et des réunions stimulants, de concevoir des produits, d'échanger des idées et plus encore. Miro, dont le siège social est à San Francisco et à Amsterdam, dessert plus de 45 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 99 % des organisations du Fortune 100. Miro a été fondée en 2011 et emploie actuellement plus de 1 500 personnes dans 12 centres répartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://miro.com.

