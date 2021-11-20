Мировая премьера бренда SALOON: GWM в центре внимания на Auto Guangzhou (GIAE) 2021

Просторный кузов купе длиной 5,2 м внешне напоминает бронированный автомобиль. Модель оснащена четырьмя лидарами, что обеспечивает непревзойденный уровень интеллектуального управления. Быстрая 10-минутная зарядка с напряжением 800 В и мощностью 480 кВт обеспечивает запас хода 401 км, максимальная дальность при полной зарядке составляет 802 км. Электромобиль оснащен передним и задним двигателями с постоянными магнитами с установленной максимальной мощностью 405 кВт, максимальный крутящий момент достигает 750 Н·м, а ускорение от 0 до 100 км/ч происходит за 3,7 секунды.

Бренд HAVAL представила ряд моделей автомобилей, в том числе умный флагманский внедорожник HAVAL Shenshou, HAVAL H6S и HAVAL H6 3-го поколения. HAVAL BIG DOG привлек внимание гостей благодаря своему инновационному дизайну: корпус с прямыми углами и круглыми фарами в ретро-стиле. Новинка сочетает преимущества внедорожника и городского автомобиля. HAVAL BIG DOG оснащен интеллектуальной системой полного привода, двумя блокировками дифференциала и режимами движения по песку, грязи и снегу. Продажи HAVAL BIG DOG начнутся на Ближнем Востоке к концу года.

Накануне выставки объем мировых продаж пикапа GWM превысил два миллиона автомобилей. Хитом выставки GIAE стал коммерческий пикап Jingangpao, разработанный в соответствии с мировыми стандартами. Стильный внешний вид, сглаженные линии и ступицы интересной формы привлекли внимание гостей. Длина, ширина и высота кузова составляют 5635х1880х1815 (1840) мм, горизонтальное расстояние между осями передних и задних колес — 3410 мм. Модель оснащена дизельным двигателем 2,0T, который развивает максимальную мощность до 122 кВт. Еще одной новинкой стал концепт-кар суперпикапа, вдохновленный любителями модифицированной максимально опущенной подвески. Модель разработана в стиле HellaFlush специально для молодежи. На выставочной площадке также были представлены другие модели пикапов GWM в различных стилях.

Кроме того, начались предварительные продажи второй модели бренда TANK — TANK 500. Гости выставки смогли насладиться видом таких моделей автомобилей, как ORA Good Cat, ORA Baleimao, WEY Mocha PHEV и Maqiduo PHEV.

Заместитель генерального директора международного подразделения компании GWM Тони Сан (Tony Sun) отметил следующее: «Среди наших потребителей в разных странах мира постепенно начинает преобладать молодежь, что неизбежно приводит к необходимости удовлетворять индивидуальные эстетические потребности. Компания GWM продолжит внедрять новаторские технологии и выпускать модели автомобилей на любой вкус».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1693087/image_1.jpg

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