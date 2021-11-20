Мировая премьера бренда SALOON: GWM в центре внимания на Auto Guangzhou (GIAE) 2021

News provided by

GWM

Nov 20, 2021, 22:11 ET

БАОДИН (Китай), 21 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- 19 ноября компания GWM представила свой новый бренд автомобилей SALOON на 19-м автосалоне GIAE в Гуанчжоу. Первой моделью стал мощный электромобиль. Кроме того, было представлено несколько новых моделей HAVAL, пикап GWM, TANK и т. д.

SALOON — это независимый автомобильный бренд, недавно созданный компанией GWM. Планируется создать новое подразделение Mecha Technology с последующим выходом на рынок электромобилей класса люкс. Первый роскошный аккумуляторный электрический автомобиль Jijialong также дебютировал на выставке GIAE.

GWM unveils new vehicles at the GIAE
GWM unveils new vehicles at the GIAE

Просторный кузов купе длиной 5,2 м внешне напоминает бронированный автомобиль. Модель оснащена четырьмя лидарами, что обеспечивает непревзойденный уровень интеллектуального управления. Быстрая 10-минутная зарядка с напряжением 800 В и мощностью 480 кВт обеспечивает запас хода 401 км, максимальная дальность при полной зарядке составляет 802 км. Электромобиль оснащен передним и задним двигателями с постоянными магнитами с установленной максимальной мощностью 405 кВт, максимальный крутящий момент достигает 750 Н·м, а ускорение от 0 до 100 км/ч происходит за 3,7 секунды.

Бренд HAVAL представила ряд моделей автомобилей, в том числе умный флагманский внедорожник HAVAL Shenshou, HAVAL H6S и HAVAL H6 3-го поколения. HAVAL BIG DOG привлек внимание гостей благодаря своему инновационному дизайну: корпус с прямыми углами и круглыми фарами в ретро-стиле. Новинка сочетает преимущества внедорожника и городского автомобиля. HAVAL BIG DOG оснащен интеллектуальной системой полного привода, двумя блокировками дифференциала и режимами движения по песку, грязи и снегу. Продажи HAVAL BIG DOG начнутся на Ближнем Востоке к концу года.

Накануне выставки объем мировых продаж пикапа GWM превысил два миллиона автомобилей. Хитом выставки GIAE стал коммерческий пикап Jingangpao, разработанный в соответствии с мировыми стандартами. Стильный внешний вид, сглаженные линии и ступицы интересной формы привлекли внимание гостей. Длина, ширина и высота кузова составляют 5635х1880х1815 (1840) мм, горизонтальное расстояние между осями передних и задних колес — 3410 мм. Модель оснащена дизельным двигателем 2,0T, который развивает максимальную мощность до 122 кВт. Еще одной новинкой стал концепт-кар суперпикапа, вдохновленный любителями модифицированной максимально опущенной подвески. Модель разработана в стиле HellaFlush специально для молодежи. На выставочной площадке также были представлены другие модели пикапов GWM в различных стилях.

Кроме того, начались предварительные продажи второй модели бренда TANK — TANK 500. Гости выставки смогли насладиться видом таких моделей автомобилей, как ORA Good Cat, ORA Baleimao, WEY Mocha PHEV и Maqiduo PHEV.

Заместитель генерального директора международного подразделения компании GWM Тони Сан (Tony Sun) отметил следующее: «Среди наших потребителей в разных странах мира постепенно начинает преобладать молодежь, что неизбежно приводит к необходимости удовлетворять индивидуальные эстетические потребности. Компания GWM продолжит внедрять новаторские технологии и выпускать модели автомобилей на любой вкус».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1693087/image_1.jpg 

SOURCE GWM

Also from this source

Estreia global da marca SALOON - A GWM se torna o foco da Auto...

Globální premiéra značky SALOON - společnost GWM se stala středem ...

Explore

More news releases in similar topics