Lancement mondial de la marque SALOON - GWM devient le point de mire du salon Auto Guangzhou (GIAE) 2021

Le Jijialong est un coupé de taille moyenne à grande avec une longueur de corps de 5,2 m et ressemble à une armure mécanique. Équipé de quatre lidars, il est plus intelligent à conduire. Il peut être rechargé rapidement avec une puissance de 800V/480kW et atteindre une autonomie de 401 km en 10 minutes, avec une autonomie maximale de 802 km à pleine charge. Équipé de moteurs à aimant permanent à l'avant et à l'arrière, il a une puissance maximale de 405 kW, un couple maximal de 750 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

HAVAL a dévoilé plusieurs modèles, dont le SUV phare intelligent HAVAL Shenshou, le HAVAL H6S, et le HAVAL H6 de 3e génération. Le HAVAL BIG DOG attire également l'attention par son design innovant. Il a une apparence carrée avec des phares ronds qui est à la fois élégante et rétro. Il possède à la fois de grandes capacités tout-terrain et le confort d'un SUV urbain. Il est équipé d'un système intelligent de transmission intégrale, de deux blocages de différentiel et de plusieurs modes de conduite tels que le sable, la boue et la neige. On apprend que HAVAL BIG DOG sera mis en vente au Moyen-Orient d'ici la fin de l'année.

Avant l'exposition, la cueillette GWM a atteint une étape importante de ventes mondiales de plus de 2 millions. Lors de la GIAE, Jingangpao, une camionnette commerciale construite selon les normes mondiales, a attiré le plus d'attention. Il est très élégant avec ses lignes épurées et ses moyeux tendance. Il a une longueur, une largeur et une hauteur de 5 635/1 880/1 815 (1 840) mm et un empattement de 3 410 mm. Équipé d'un moteur diesel 2.0T, il atteindra une puissance maximale de 122kW. Un autre concept-car, le super pick-up, est également séduisant. Il est inspiré par les amateurs de Lowrider du monde entier. Il est conçu dans un style HellaFlush pour répondre aux besoins des jeunes utilisateurs. Il y a également d'autres types de camionnettes dans la zone d'exposition, montrant les styles de conception diversifiés de GWM.

En outre, le deuxième modèle de la marque TANK, TANK 500, a été ouvert à la prévente au GIAE. Des modèles tels que ORA Good Cat, ORA Baleimao et WEY Mocha PHEV et Maqiduo PHEV ont également attiré de nombreux visiteurs.

Comme l'a déclaré Tony Sun, directeur général adjoint du département international de GWM, « les groupes de consommateurs généraux mondiaux sont progressivement dominés par les jeunes, et il est inévitable de satisfaire des besoins esthétiques personnalisés. À cette fin, GWM continuera à renforcer l'innovation des modèles pour offrir aux utilisateurs mondiaux des choix plus diversifiés. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693087/image_1.jpg

SOURCE GWM