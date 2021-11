Weltpremiere der Marke SALOON - GWM wird zum Mittelpunkt der Auto Guangzhou (GIAE) 2021

BAODING, China, 21. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Am 19. November gab die Marke SALOON von GWM auf der 19. GIAE ihr globales Debüt, zusammen mit dem ersten vollelektrischen Hochleistungsfahrzeug. In der Zwischenzeit wurden auch mehrere neue Modelle von HAVAL, GWM Pickup, TANK, etc. vorgestellt.

SALOON ist ein unabhängiges Automobilunternehmen, das von der GWM ins Leben gerufen wurde. Es beabsichtigt, eine neue Unterabteilung „Mecha Technology" zu gründen und in den Markt für vollelektrische Luxusfahrzeuge einzutreten. Sein erstes Luxus-BEV, der Jijialong, wurde ebenfalls auf der GIAE vorgestellt.