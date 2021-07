Mise à jour des critères d'éligibilité du prestigieux prix Catalyst

Les entreprises seront désormais tenues d'assurer une meilleure représentation des femmes, en particulier des femmes de couleur, au sein de leur direction

NEW YORK, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le prix Catalyst— la reconnaissance convoitée de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) décernée par Catalyst, qui honore les initiatives organisationnelles innovantes et efficaces qui accélèrent l'avancement des femmes par l'inclusion sur le lieu de travail —met à jour ses critères.

Les critères d'éligibilité actualisés renforcent la nécessaire représentation des femmes, en particulier des femmes issues de groupes ethniques et raciaux marginalisés, au niveau de la direction des organisations, afin de refléter les pratiques des meilleures entreprises en matière de création d'organisations équitables.

Pour le prix Catalyst 2023 :

Les femmes doivent représenter au moins 20 % des dirigeants de la Tranche 1 (ceux qui sont à un ou deux niveaux hiérarchiques du PDG ou de l'associé directeur).

des dirigeants de la Tranche 1 (ceux qui sont à un ou deux niveaux hiérarchiques du PDG ou de l'associé directeur). Pour les initiatives ayant leur siège dans toute région où il est légal de collecter des données sur la race/l'ethnicité :

Il doit y avoir une femme issue d'un groupe ethnique ou racial marginalisé au sein du conseil d'administration ou de la Tranche 1.

au sein du conseil d'administration ou de la Tranche 1.

En outre, dans les entreprises dont la Tranche 1 dépasse 20 personnes, 5 % des employés de la Tranche 1 doivent être des femmes issues de groupes ethniques ou raciaux marginalisés.

Fondés sur les recherches de Catalyst sur l'importance de la représentation des femmes au niveau de la direction des organisations, les nouveaux critères exigeant une représentation d'au moins 20 % de femmes dans la tranche supérieure représentent une augmentation de 10 % et reflètent mieux les normes auxquelles les entreprises devraient être tenues.

« Le prix Catalyst récompense le progrès, et non la perfection, et impose aux entreprises une norme d'excellence. Aujourd'hui, nous relevons nos critères pour que le prix Catalyst reste à l'avant-garde de la diversité, de l'équité et de l'inclusion », a déclaré la présidente et directrice générale de Catalyst, Lorraine Hariton. « Nos nouvelles exigences feront en sorte que les initiatives récompensées par le prix Catalyst continueront à présenter des modèles exemplaires et concrets de la façon de créer des lieux de travail qui fonctionnent pour les femmes et pour tout le monde. »

Décerné chaque année à des initiatives liées au lieu de travail dans le monde entier depuis 1987, le prix Catalyst a récompensé 103 initiatives de 91 organisations . Les initiatives lauréates du prix Catalyst doivent répondre à un standard minimum d'excellence et inclure des données permettant d'évaluer leur impact. Une fois éligibles, les initiatives sont soumises à un processus d'évaluation rigoureux qui s'étend sur une année.

Les lauréats sont récompensés lors de la conférence et du dîner annuels des prix Catalyst, l'un des plus grands rassemblements de PDG au monde, auquel participent également des milliers de chefs d'entreprise, de cadres et de professionnels en matière de DEI dans le monde entier.

La candidature pour le prix 2023 sera publiée sur le site web de Catalyst au début de l'année 2022. En savoir plus sur le prix Catalyst.

# # #

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des PDG les plus reconnus et des entreprises de premier plan en vue de créer des milieux de travail propices aux femmes. Créée en 1962, Catalyst encourage le changement grâce à des recherches pionnières, des outils concrets et des solutions éprouvées, afin d'accélérer l'avancement des femmes vers le leadership — dans la mesure où le progrès des femmes constitue un progrès pour tous.

Contacts :

Naomi R. Patton

Vice-présidente, Communications mondiales

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Conseillère en communications aux États-Unis

Catalyst

[email protected]

Francine Beck

Conseillère en communications au Canada

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

Conseillère en communications, EMOA

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

Related Links

https://www.catalyst.org/



SOURCE Catalyst