Mise à niveau de la série HUAWEI IdeaHub pour développer la classe multimédia et l'expérience professionnelle intelligente

SHENZHEN, China, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors de la HUAWEI CONNECT 2021, Huawei a lancé IdeaHub Board Edu, un tout nouveau modèle de sa série de produits Intelligent Collaboration. Présenté lors d'un forum en ligne diffusé dans le monde entier, le nouveau produit est conçu pour encourager la numérisation de l'enseignement et du milieu professionnel. Il dispose d'une gamme de fonctions améliorées, y notamment un tableau blanc intelligent et une projection sans fil qui facilitent la transition de la collaboration hors ligne à la collaboration en ligne.

La série HUAWEI IdeaHub Board joue un rôle important en favorisant l'enseignement numérique. Il répond aux besoins des institutions de créer des salles de classe numériques et collaboratives, et d'offrir un apprentissage hybride. L'écran interactif 4K offre aux utilisateurs une riche expérience visuelle en haute définition et en couleurs réelles. La technologie optique anti-lumière bleue protège les yeux des utilisateurs sans détériorer la perception des couleurs. Et la liaison optique permet une fluidité de l'écriture sur tableau blanc.

Les membres de l'équipe d'Intelligent Collaboration de Huawei ont également partagé des exemples de l'expérience utilisateur améliorée. Les nouvelles mises à jour logicielles permettent aux utilisateurs de partager ou de retirer facilement du contenu de tableau blanc en scannant un code QR et en verrouillant le grand écran en cas de besoin. Ils ont également mis en évidence la commande IdeaHub, qui permet aux utilisateurs de contrôler à distance et librement la caméra, les microphones et les haut-parleurs sans se déplacer vers le grand écran.

S'exprimant lors du forum, M. Pan Yong, vice-président du département de la vision intelligente et du marketing et des ventes de solutions de collaboration intelligente chez Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Dans la plupart des entreprises, les décisions clés et les grandes idées sont prises et générées lors de réunions. La série HUAWEI IdeaHub a été conçue dans cet esprit, permettant aux entreprises de créer rapidement un centre de collaboration numérique et de maintenir une connexion efficace avec des équipes réparties sur différents sites. La solution Huawei Smart Classroom avec le cœur des produits de la série IdeaHub Board propose trois principaux cas d'utilisation : la salle de classe numérique, la salle de classe collaborative et l'apprentissage hybride, répondant aux exigences d'enseignement et d'apprentissage dans différents cas et exploitant la puissance de l'éducation numérique.

Ses nombreuses fonctions permettent également à HUAWEI IdeaHub d'être utilisé dans d'autres secteurs, notamment la santé, la finance, l'énergie, etc. L'Université Kozminski de Pologne a récemment déployé ses salles de classe intelligentes basées sur IdeaHub, constatant à quel point cela a enrichi l'expérience d'apprentissage numérique.

Alors que les secteurs adoptent leur « nouvelle normalité », l'accélération de la numérisation est devenue une priorité clé. Les produits de la série HUAWEI IdeaHub sont conçus pour permettre aux entreprises de relever les défis auxquels elles sont confrontées et de se développer.

