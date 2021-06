SHANGHAI, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau service QuickPass mobile qui prend en charge le paiement sans contact, le paiement par code QR et le paiement In-App de UnionPay. La nouvelle solution améliorera considérablement l'expérience de paiement mobile pour les titulaires de cartes UnionPay.

Cette mise à jour de QuickPass mobile permet aux clients d'effectuer des paiements dans un large éventail de scénarios de paiement, en ligne et hors ligne, en Chine continentale et ailleurs. Pour effectuer des paiements hors ligne, les clients pourront simplement double-cliquer sur le bouton latéral pour payer par QuickPass ou par code QR à la demande, sans avoir à télécharger ou à ouvrir une quelconque application.

Jusqu'à présent, UnionPay a étendu son réseau mondial d'acceptation à 180 pays et régions, dont plus de la moitié acceptent le paiement par code QR ou QuickPass mobile de UnionPay. Les titulaires de cartes UnionPay peuvent profiter de la commodité des paiements mobiles chez plus de huit millions de commerçants en dehors de la Chine continentale.

La mise à niveau du service QuickPass mobile de UnionPay a intégré de multiples solutions de paiement, prenant en charge une série de services à valeur ajoutée et de promotions premium.

Pour répondre à l'évolution du comportement des consommateurs en matière de paiement, UnionPay s'est efforcé d'étendre son déploiement mondial de produits innovants. À l'heure actuelle, dans 20 pays et régions en dehors de la Chine continentale, plus de 90 produits innovants, dont UnionPay App, QuickPass, les portefeuilles à code QR, ont été développés ou mis à niveau grâce aux technologies d'UnionPay. L'année dernière, UnionPay a lancé un portefeuille mobile au Pakistan, offrant un service de paiement sans contact et par code QR.

Actuellement, cette nouvelle mise à niveau destinée aux produits innovants accélérera encore les options de paiement pour les titulaires de cartes, et permettra à UnionPay d'explorer des modèles de coopération plus innovants avec des partenaires industriels et de répondre aux besoins locaux des marchés étrangers.

