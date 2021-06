UnionPay upgradet mobiele QuickPass-service naar een hoger niveau

SHANGHAI, 29 juni 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van de nieuwe Mobile QuickPass-service die contactloze betalingen van UnionPay, betalingen met een QR-code en in-app-betalingen ondersteunt. De nieuwe productoplossing zal de mobiele betalingservaring voor houders van een UnionPay-kaart aanzienlijk verbeteren.

Met deze bijgewerkte Mobile QuickPass kunnen klanten betalingen doen in veel verschillende betalingsscenario's, zowel online als offline, binnen en buiten het vasteland van China. Voor offline-betalingen kunnen klanten simpelweg dubbelklikken op de zijknop om op aanvraag met QuickPass of QR-code te betalen zonder apps te hoeven te downloaden of te openen.

Tot dusver heeft UnionPay zijn wereldwijde acceptatienetwerk uitgebreid naar 180 landen en regio's, waarvan meer dan de helft de UnionPay QR-code of mobiele QuickPass-betalingen accepteert. Houders van UnionPay-kaarten kunnen nu profiteren van het gemak van mobiele betalingen bij meer dan acht miljoen handelaren buiten het vasteland van China.

De geüpgradede UnionPay Mobile QuickPass-service bevat meerdere betaaloplossingen die een reeks diensten met toegevoegde waarde en premium promoties ondersteunen.

Om tegemoet te komen aan de verandering in het betalingsgedrag van consumenten, heeft UnionPay ernaar gestreefd zijn wereldwijde uitrol van innovatieve producten uit te breiden. Op dit moment zijn in 20 landen en regio's buiten het vasteland van China meer dan 90 innovatieve producten, waaronder UnionPay App, QuickPass en QR-code-portefeuilles, ontwikkeld of geüpdatet waarvoor technologieën van UnionPay gebruikt zijn. Vorig jaar heeft UnionPay in Pakistan een mobiele portemonnee gelanceerd die zowel contactloze betaaldiensten als via QR-code biedt.

Momenteel zal deze nieuwe upgrade voor innovatieve producten de betaalmogelijkheden voor kaarthouders verder versnellen en UnionPay in staat stellen om meer innovatieve samenwerkingsmodellen met industriële partners te verkennen en tegemoet te komen aan de lokale behoeften van overzeese markten.

