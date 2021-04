Mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de la version 5.0 de DataVantage® For IMS en raison de l'augmentation nette du nombre de personnes en télétravail

La mise à niveau donne accès à des fonctionnalités de masquage de données pour sécuriser les données de test

HUNTINGTON, New York, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- Direct Computer Resources, Inc. (« DCR »), un fournisseur de logiciels de masquage et de gestion des données et de logiciels d'essai pour les systèmes d'exploitation z/OS, a annoncé aujourd'hui que les clients continuant d'utiliser la version 5.0 de DataVantage® for IMS obtiendront une mise à niveau gratuite vers la version 7.1, car la version précédente cessera d'être prise en charge le 31 août. La mise à niveau permettra de satisfaire aux exigences en matière de sécurité dans le cadre de l'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile pour une période prolongée.

« En raison de la COVID-19, nous offrons une mise à niveau gratuite qui permettra à nos clients actuels de profiter de la fonctionnalité de masquage des données pour sécuriser leurs données de test », a déclaré George Lang, cofondateur et directeur de la technologie de DCR. « Ils auront également accès au masquage des données à la volée ainsi qu'à la modification de la date des données sensibles afin d'atténuer les risques associés à la violation de données à caractère personnel. »

DataVantage for IMS est le tout premier outil logiciel d'essai et de développement d'applications d'ordinateurs centraux au monde. Il a été développé par George Lang a dans les années 1970. Depuis, il n'a cessé d'être amélioré jusqu'en 2021, et continuera de l'être après. Le logiciel prend en charge la sécurité des données de l'ordinateur central lorsque des données sont copiées à partir de bases de données de production pour être utilisées à des fins non liées à la production, comme le développement, les essais, la formation et l'analyse des données. La suite complète de DataVantage for z/OS de DCR permet aux utilisateurs de modifier, de gérer et de masquer les données en toute sécurité et de manière efficace et abordable.

DataVantage® est une marque déposée de Direct Computer Resources, Inc. aux États-Unis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1481845/DataVantage_Logo.jpg

