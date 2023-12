Mise en commun de la sagesse des cinq continents : ouverture de la première conférence sur les talents chinois d'outre-mer pour le développement à Fuzhou, dans la province de Fujian

FUZHOU, Chine, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Un rapport du Global Times : Au plus profond d'un cœur dévoué, il subsiste un amour intense pour la patrie. Plus de 60 millions de Chinois travaillent et vivent à l'étranger, et contribuent au rajeunissement de la nation chinoise. Dans la matinée du 20 décembre, la première conférence sur le développement des talents des Chinois d'outre-mer, organisée conjointement par la Fédération chinoise des Chinois d'outre-mer rentrés au pays et le gouvernement populaire de la province de Fujian, s'est ouverte à Fuzhou, dans la province de Fujian.

The opening ceremony (Photo: Huang Dongyi from People's Daily Online)

Avec pour thème « Mettre en commun la sagesse des talents chinois d'outre-mer pour réaliser le rêve chinois », la conférence s'est engagée à créer une plateforme nationale qui regroupe les Chinois d'outre-mer pour qu'ils renouent avec leurs racines, adoptent de nouvelles idées et forgent un consensus, mettant ainsi en commun leur sagesse collective en vue d'un développement ultérieur. Basée à Fujian et au service de l'ensemble de la nation et du monde, la conférence avait pour invités d'honneur la municipalité de Pékin, l'Académie chinoise des sciences et la municipalité de Suzhou. Des efforts ont été déployés pour mettre en place plusieurs plateformes importantes : une plateforme de diffusion des politiques en matière d'industries et de talents, une plateforme d'interaction pour les professionnels chinois d'outre-mer, une plateforme de présentation des résultats académiques et innovants des Chinois d'outre-mer, et une plateforme de mise en relation entre les projets des talents chinois d'outre-mer et les ressources en capital. L'objectif ultime est de tirer parti des atouts des ressources en talents et de la sagesse des Chinois d'outre-mer pour définir ensemble les grandes lignes du développement futur.

Plus de 1 000 invités de 37 pays et régions des cinq continents ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Parmi eux figuraient des experts et des talents techniques chinois d'outre-mer, des associations professionnelles d'outre-mer, des hommes d'affaires chinois d'outre-mer, des sociétés technologiques de premier plan, de jeunes entrepreneurs chinois d'outre-mer, ainsi que des représentants de parcs scientifiques et technologiques, d'entreprises, d'instituts de recherche et de groupes de réflexion de haut niveau.

La conférence, qui devrait durer jusqu'au 22 décembre, comporte quatre rencontres industrielles, deux concours technologiques, quatre forums thématiques, une exposition, trois activités de soutien et deux promotions pour les invités d'honneur. Axées sur les industries émergentes stratégiques telles que les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux, l'intelligence artificielle, l'économie marine et la médecine biologique, ces activités visent à faciliter l'établissement de liens efficaces entre les projets et les ressources en talents au sein des organismes gouvernementaux, des entreprises et des universités. En outre, la série d'activités intitulée « Mettre en commun la sagesse des Chinois d'outre-mer » permettra à des élites technologiques du monde entier de participer à des événements compétitifs, afin de découvrir et de développer des talents techniques internationaux et hautement qualifiés.