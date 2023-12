Mission Efficiency dévoile son appel à l'action et s'engage à stimuler l'efficacité énergétique

DUBAÏ, EAU, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à l'occasion de la COP28 à Dubaï, Mission Efficiency a annoncé avoir recueilli une première série d'engagements en faveur de son appel à l'action . Celui-ci vise à doubler l'amélioration annuelle de l'efficacité énergétique et à tripler les investissements annuels dans ce domaine.

The Mission Efficiency Call to Action and pledges on energy efficiency were unveiled during a roundtable on the sidelines of COP28 that was hosted by the Business Council for Sustainable Energy, Edison Electric Institute, Mission Efficiency, and Sustainable Energy for All.

Parmi ces engagements, Metrus Energy a annoncé son intention de renforcer les investissements directs dans l'efficacité énergétique en doublant son engagement financier dans le cadre de l'initiative « America is All In », portant ainsi son investissement de 200 millions à 400 millions de dollars.

Le Business Council for Sustainable Energy a pris l'engagement de conseiller les décideurs politiques américains sur les questions de marché, de technologie et de politique liées à l'accélération de l'efficacité énergétique. De son côté, Climargy s'est engagé à réduire le risque des investissements et à mobiliser les financements pour les entreprises de services énergétiques (ESE) ainsi que pour les projets d'efficacité énergétique.

Dans le cadre de la COP28, l'Union européenne et la présidence des Émirats arabes unis lanceront l'engagement mondial sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'objectif de cette initiative est de tripler la capacité installée des énergies renouvelables et de doubler les mesures d'efficacité énergétique d'ici 2030.

Pour appuyer cette démarche, Mission Efficiency a lancé son propre appel à l'action. Il permet aux pays, entreprises et organisations de manifester leur soutien à l'établissement d'un objectif mondial visant à plus que doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique chaque année. Les participants à cet appel à l'action ont également affirmé la nécessité de tripler les investissements, atteignant ainsi plus de 1,5 milliard de dollars par an entre 2026 et 2030 pour atteindre cet objectif.

Au-delà de la simple promotion de ces objectifs, l'appel à l'action de Mission Efficiency a encouragé les participants à présenter des engagements concrets ou des accords énergétiques conformes aux objectifs de l'ONU, en détaillant la manière dont ils contribueront aux progrès en matière d'efficacité énergétique. La première série d'engagements a été dévoilée lors d'une table ronde organisée en marge de la COP28 par le Business Council for Sustainable Energy, l'Edison Electric Institute, Mission Efficiency et Sustainable Energy for All.

Les partenaires de Mission Efficiency examineront ces engagements et discuteront de l'impact de la COP28 sur l'efficacité énergétique lors d'une conférence de presse prévue le 9 décembre de 15 h 30 à 16 h 00 GST (heure normale du Golfe) dans la salle de conférence de presse 2, Zone B6 – Bâtiment 77, dans la zone bleue de la COP28.

Citations à l'appui

« Il est évident que les dirigeants mondiaux manifestent une volonté croissante d'accroître leurs ambitions et d'adopter un objectif visant à plus que doubler les progrès en matière d'efficacité énergétique et à tripler les investissements dans ce domaine. Mais pour y parvenir, il faut qu'un écosystème complet de partisans de l'efficacité énergétique prenne des mesures audacieuses. Mission Efficiency a créé une plateforme permettant à l'industrie, aux gouvernements, aux institutions financières et à d'autres acteurs de s'engager financièrement et techniquement en faveur de l'efficacité énergétique, un élément essentiel pour accélérer la transition énergétique et lutter contre le réchauffement de la planète. » Brian Dean, directeur de la transition énergétique, Sustainable Energy for All

« Alors que les dirigeants mondiaux négocient les résultats du bilan mondial, les experts du secteur soulignent l'importance de relancer les investissements dans l'efficacité énergétique pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. La communauté des affaires joue un rôle crucial dans l'orientation des investissements et le déploiement des technologies d'économie d'énergie. Le BCSE est fier de souscrire à l'appel à l'action de Mission Efficiency et de manifester son engagement à travailler avec les gouvernements pour adopter des politiques d'efficacité énergétique. » Lisa Jacobson, présidente du Business Council for Sustainable Energy

