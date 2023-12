Mission Efficiency veröffentlicht Aufruf zum Handeln und Zusagen für Fortschritte bei der Energieeffizienz

DUBAI, VAE, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Mission Efficiency hat erste Zusagen zur Unterstützung ihres Aktionsaufrufs zur Verdopplung der jährlichen Steigerung der Energieeffizienz und zur Verdreifachung der jährlichen Investitionen in Energieeffizienz erhalten. Dies gab die Organisation heute bei der COP28 in Dubai bekannt.

So kündigte Metrus Energy an, seine Direktinvestitionen in Energieeffizienz zu erhöhen, indem es seine Investitionszusage für „America is All In" von 200 Millionen USD auf 400 Millionen USD verdoppelt.

The Mission Efficiency Call to Action and pledges on energy efficiency were unveiled during a roundtable on the sidelines of COP28 that was hosted by the Business Council for Sustainable Energy, Edison Electric Institute, Mission Efficiency, and Sustainable Energy for All.

Der Business Council for Sustainable Energy verpflichtete sich, die politischen Entscheidungsträger in den USA in Fragen des Marktes, der Technologie und der Politik zu beraten, um die Steigerung der Energieeffizienz zu beschleunigen. Climargy sicherte zu, das Risiko von Investitionen zu senken und Investitionen in Energiedienstleister (ESCOs) und Energieeffizienzprojekte zu mobilisieren.

Während der COP28 werden die Europäische Union und die Vereinigten Arabischen Emirate mit der COP28-Präsidentschaft das Global Pledge on Renewables and Energy Efficiency (Globales Versprechen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz) ins Leben rufen, um bis 2030 die installierte Kapazität erneuerbarer Energien zu verdreifachen und die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu verdoppeln.

Um diese Anstrengungen zu unterstützen, hat Mission Efficiency einen eigenen Aktionsaufruf gestartet, der Ländern, Unternehmen und Organisationen die Gelegenheit bietet, ihre Unterstützung für ein globales Ziel zu erklären, das die Verdopplung der jährlichen Steigerungsrate bei der Energieeffizienz übertrifft. Zudem bekräftigen die Unterstützer des Aktionsaufrufs, dass eine Verdreifachung der Investitionen auf mehr als 1,5 Billionen USD pro Jahr von 2026 bis 2030 notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Aktionsaufruf von Mission Efficiency ermutigte die Teilnehmer auch, es nicht bei der bloßen Unterstützung zu belassen, sondern durch die Vorlage konkreter Zusagen oder UN Energy Compacts darzulegen, wie sie zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen wollen. Die ersten Zusagen wurden bei einem Roundtable-Gespräch am Rande der COP28 präsentiert, das vom Business Council for Sustainable Energy, Edison Electric Institute, Mission Efficiency und Sustainable Energy for All organisiert wurde.

Die Partner von Mission Efficiency werden diese Zusagen und die Auswirkungen der COP28 auf die Energieeffizienz während einer Pressekonferenz am 9. Dezember, von 15.30 bis 16.00 Uhr GST, im Press Conference Room 2, Zone B6 – Building 77 in der Blue Zone der COP28 diskutieren.

Weitere Zitate

„Der Druck auf die Staats- und Regierungschefs der Welt wächst, ihre Ambitionen zu erhöhen und sich dem Ziel zu verschreiben, die Steigerung der Energieeffizienz mehr als zu verdoppeln und ihre Investitionen in Energieeffizienz mehr als zu verdreifachen. Doch um dies zu erreichen, muss ein ganzes Netzwerk von Unterstützern der Energieeffizienz entschlossen handeln. Mission Efficiency hat eine Plattform geschaffen, auf der Industrieunternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und andere ihre finanzielle und technische Unterstützung für die Steigerung der Energieeffizienz erklären können, die für die Beschleunigung der Energiewende und die Begrenzung der globalen Erwärmung entscheidend ist." Brian Dean, Leiter des Bereichs Energy Transition, Sustainable Energy for All

„Während die Staats- und Regierungschefs über die globale Bilanz verhandeln, sind sich Branchenexperten darin einig, dass eine Forcierung der Investitionen in die Energieeffizienz für das Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens von zentraler Bedeutung ist. Bei der Lenkung von Investitionen und der Einführung energiesparender Technologien kommt der Wirtschaft eine wichtige Rolle zu. BCSE ist stolz darauf, den Aktionsaufruf von Mission Efficiency zu unterzeichnen und sein Versprechen einzureichen, gemeinsam mit Regierungen dafür zu arbeiten, die notwendigen Schritte für eine höhere Energieeffizienz umzusetzen." Lisa Jacobson, Präsidentin des Business Council for Sustainable Energy

Sustainable Energy for All (SEforALL) ist eine internationale Organisation, die in Partnerschaft mit den Vereinten Nationen und führenden Regierungsvertretern, dem Privatsektor, Finanzinstituten, der Zivilgesellschaft und philantropischen Organisationen daran arbeitet, die Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels für nachhaltige Entwicklung 7 (SDG 7) – Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle bis 2030 – im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu beschleunigen. Wir setzen uns für den Übergang in eine saubere Energiewirtschaft ein, die niemanden zurücklässt und jedem neue Möglichkeiten bietet, sein Potenzial zu entfalten.

