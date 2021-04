Mission Peak Capital acquiert une participation dans Mount Street US

L'entreprise d'investissement a l'intention d'accélérer ses activités de services primaires et spéciaux aux États-Unis

KANSAS CITY, Missouri, 10 avril 2021 /PRNewswire/ -- Mission Peak Capital (MPC), une société d'investissement immobilier basée aux États-Unis et fondée sur le concept de croissance intelligente au fil des cycles de l'immobilier, annonce aujourd'hui un investissement financier important dans les opérations américaines de la société de services mondiaux Mount Street Group. Mount Street est le plus important fournisseur tiers de services de prêts en Europe, où il supervise des services de crédit d'une valeur de plus de 95 milliards de dollars. Il cherche à accroître sa présence aux États-Unis tout en offrant des services plus personnalisés, en tirant parti de la compréhension approfondie de Mission Peak Capital des cycles de l'immobilier commercial. Ensemble, ces sociétés sont en voie de devenir les chefs de file du domaine des services à haut rendement, grâce à une perspective inégalée du cycle de vie des investissements immobiliers d'entreprise/société.

« Notre investissement dans Mount Street découle directement de notre reconnaissance du fait que l'immobilier commercial évolue et continue d'être profondément touché par les tendances mondiales changeantes, a déclaré Wit Solberg, associé principal et fondateur de Mission Peak Capital. Les investisseurs recherchent des rendements solides et choisissent des instruments d'investissement de plus en plus complexes, et toujours plus hauts dans la courbe de crédit. Cela nécessite donc un partenaire de service expérimenté. Ce partenariat ne profitera pas seulement aux investisseurs avec des solutions plus personnalisées – les prêteurs et emprunteurs tireront eux aussi avantage d'un fournisseur de services qui comprend vraiment l'immobilier du point de vue des actifs eux-mêmes pour assurer le succès. »

« Cette joint-venture permettra à nos clients internationaux d'avoir une plus grande portée sur les marchés financiers américains, a souligné Ravi Joseph, fondateur, associé directeur et président directeur général de Mount Street. Nous considérons qu'il s'agit d'un partenariat avantageux qui présentera notre marque internationale comme une solution réellement différenciée et personnalisée par son offre globale à nulle autre pareil. Trop souvent, les entreprises sont mandatées pour accorder des prêts sans avoir une connaissance directe du produit en cause : la propriété elle-même. La joint-venture MPC/Mount Street possède une réelle expertise sur le terrain avec des actifs et des opérations immobiliers mondiaux. Celui lui permet d'offrir à ses clients une valeur optimale. »

MPC est intrinsèquement impliqué dans tous les aspects de l'immobilier commercial, incluant le montage de prêts, le service obligataire, l'investissement en obligations (B-piece), la détention d'actions et la gestion immobilière. Le portefeuille d'investissements de MPC et son expertise créent une plateforme de services d'immobilier commercial unique, reconnue pour sa capacité à jumeler des occasions qui s'accordent avec le cycle actuel du marché immobilier. Mount Street a lancé ses activités aux États-Unis en 2017 et supervise actuellement des actifs gérés d'une valeur de 12 milliards de dollars.

Ce partenariat s'étendra au-delà de ses bureaux d'Atlanta et de New York et ajoutera à son effectif jusqu'à 20 nouveaux professionnels chevronnés des services et de la gestion des actifs, à Atlanta et à son nouveau bureau à Kansas City.

Pour en savoir plus sur l'investissement de Mission Peak Capital dans Mount Street, rendez-vous sur son site Web : missionpeakcapital.com.

À propos de Mission Peak Capital

Mission Peak Capital (MPC) est une société d'investissement immobilier fondée sur le concept de croissance intelligente au fil des cycles de l'immobilier. Établie en 2008, l'entreprise avant-gardiste est en constante évolution. De ses origines de consultant en créance hypothécaire titrisée, elle propose maintenant une plateforme de services entièrement intégrée pour l'immobilier commercial, englobant la gestion de dette, des fonds propres et des actifs. À MPC, l'approche personnalisée de l'immobilier commercial est garante d'un portefeuille dynamique de placements.

À propos de Mount Street Group

Mount Street est une entreprise indépendante ayant connu une croissance rapide depuis sa fondation en 2013. Elle a maintenant une présence globale et offre un service inégalé à ses clients. À l'échelle mondiale, Mount Street supervise la gestion de produits de crédit d'une valeur de 95 milliards de dollars, avec une équipe de plus de 150 professionnels répartis dans dix bureaux. Après avoir lancé ses activités aux États-Unis en 2017, Mount Street US supervise actuellement des actifs gérés d'une valeur de 12 milliards de dollars. En tant que plus grand fournisseur tiers de services d'immobilier commercial en Europe et leader mondial sur les marchés de créance hypothécaire titrisée et du financement structuré en Europe, en Australie et aux États-Unis, Mount Street a reçu le prix CRE Servicer of the Year en 2016, 2017, 2018 et 2019, décernés par les lecteurs de Real Estate Capital. L'entreprise est également le premier fournisseur sur le marché européen des services liés à des créances hypothécaires titrisées. Mount Street offre des services de première ligne, intermédiaires et administratifs à ses clients tout au long du cycle de vie des prêts, grâce à son expertise de pointe, une équipe de professionnels aguerris et un système technologique exclusif qui favorise l'excellence du service.

SOURCE Mission Peak Capital