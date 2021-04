Mission Peak Capital adquire participação na Mount Street US

KANSAS CITY, Missouri, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Mission Peak Capital (MPC), empresa de investimento imobiliário sediada nos EUA, fundada no conceito de crescimento inteligente por meio de ciclos imobiliários, anuncia hoje um investimento financeiro significativo nas operações nos EUA mantidas pela empresa de serviços globais Mount Street Group. A Mount Street é a maior prestadora de serviços de empréstimo terceirizado da Europa, onde supervisiona mais de US$ 95 bilhões de serviços de crédito e busca aumentar sua presença nos EUA, ao mesmo tempo em que oferece serviços personalizados, aproveitando a profunda compreensão dos ciclos imobiliários comerciais da Mission Peak Capital. Juntas, as empresas estão posicionadas para liderar o setor em serviços de alto toque combinados com a perspectiva mais holística do ciclo de vida do investimento imobiliário comercial.

"Nosso investimento na Mount Street é resultado direto do nosso reconhecimento de que o setor imobiliário comercial está evoluindo e continua a ser profundamente impactado pela mudança de tendências globais", afirmou Wit Solberg, diretor e fundador da Mission Peak Capital. "Os investidores estão buscando resultados e comprando veículos de investimento cada vez mais complicados, o que exigirá um parceiro de serviços experiente. Esta parceria não somente beneficiará os investidores com soluções mais personalizadas -- os credores e os mutuários terão vantagens com o uso de um prestador de serviços que realmente compreende o setor imobiliário na perspectiva de ativos para garantir o sucesso."

"Esta joint venture permitirá que nossos clientes globais tenham mais alcance nos mercados de capitais dos EUA", observou Ravi Joseph, fundador, sócio-gerente e CEO da Mount Street. "Percebemos que esta é uma parceria vantajosa, que posicionará nossa marca internacional como uma solução verdadeiramente diferenciada e personalizada com uma oferta abrangente, incomparável a outros concorrentes. Com muita frequência, as empresas são contratadas para serviços de empréstimos sem conhecimento direto do produto real: a propriedade em si. A joint venture MPC/Mount Street tem experiência local e em primeira mão com ativos e operações imobiliárias globais para oferecer o máximo de valor aos clientes."

A MPC está intrinsecamente envolvida em todos os aspectos da CRE, incluindo originação de empréstimos, prestação de títulos, investimento de títulos de peças B, propriedade de capital e gestão de propriedades. O portfólio de investimentos e expertise da MPC cria uma plataforma de atendimento de CRE diferenciada, conhecida por corresponder oportunidades que se alinham com o atual ciclo de mercado imobiliário. A Mount Street lançou operações nos EUA em 2017 e atualmente supervisiona US$ 12 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Esta parceria expandirá para além de seus escritórios em Atlanta e em Nova York e agregará até 20 novos profissionais de serviços e gestão de ativos em Atlanta e seu novo escritório em Kansas City.

Para obter mais informações sobre o investimento da Mission Peak Capital na Mount Street, visite seu website, missionpeakcapital.com.

Sobre a Mission Peak Capital

A Mission Peak Capital (MPC) é uma empresa de investimento imobiliário fundada no conceito de crescimento inteligente por meio de ciclos imobiliários. Fundada em 2008, a empresa está pensando no futuro e evoluindo cada vez mais, tendo crescido desde suas raízes no CMBS bond advisory até uma plataforma de mercado imobiliário (CRE) totalmente integrada que abrange dívida, patrimônio, atendimento e gestão de propriedades. Na MPC, uma abordagem personalizada para o setor imobiliário comercial aprimora um portfólio dinâmico de investimentos imobiliários.

Sobre a Mount Street Group

A Mount Street é uma empresa independente que cresceu rapidamente desde que foi fundada em 2013 e agora tem uma presença global que oferece serviços incomparáveis a seus clientes. Globalmente, a Mount Street supervisiona US$ 95 bilhões de produtos de crédito com uma equipe de mais de 150 profissionais em 10 escritórios. Tendo lançado operações nos EUA em 2017, a Mount Street EUA atualmente supervisiona US$ 12 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Como a maior concessionária de CRE terceirizada da Europa e líder global em todos os mercados de financiamento de ativos de crédito apoiados e estruturados na Europa, Austrália e nos Estados Unidos, a Mount Street recebeu o prêmio de serviço de CRE do ano em 2016, 2017, 2018 e 2019 pelos leitores da Real Estate Capital e é líder no mercado europeu em serviços de CMBS. A Mount Street oferece serviços em todo o front-office, middle-office e back-office para nossos clientes durante todo o ciclo de vida do empréstimo, com experiência de líder de mercado, uma equipe de profissionais de confiança e um sistema de tecnologia proprietário que impulsiona a excelência no serviço.

FONTE Mission Peak Capital

