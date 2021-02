Misty Copeland lanza el desafío de Mustang Mach-E en las redes sociales para honrar la fortaleza única de las mujeres: #ShowSomeMuscle

"Después de 20 años de danza, la falta de espectáculos en vivo y de su propósito me han pasado factura", expresó Copeland. "Pero me he inspirado y he sido testigo de la valentía y la resiliencia verdaderas, y he visto la fuerza en la vulnerabilidad mientras mantenemos la esperanza de terminar con esta pandemia. Por ese motivo, me siento honrada de ser una de las primeras voces en compartir mi historia en el desafío #ShowSomeMuscle de Mustang Mach-E y celebrar a las mujeres que siguen inspirándome".

A través de #ShowSomeMuscle, Ford ofrece una plataforma, y un símbolo icónico, para destacar a todas las mujeres inspiradoras que redefinen lo que es la verdadera fortaleza.

"Con el Mustang Mach-E, Ford redefine la idea convencional de un muscle car", dijo Emma Bergg, gerenta de Comunicaciones Globales de Vehículos Eléctricos de Ford. "A través de este desafío, destacamos que la fuerza no solo se refiere a la forma física o a la fuerza bruta, sino que también abarca la innovación, la empatía, la creatividad, la compasión y la resiliencia".

Para ilustrar el espíritu del desafío, Ford está trabajando con Sydney James, muralista y artista criada en Detroit, a fin de crear un diseño personalizado para una camiseta de #ShowSomeMuscle de edición limitada.

"Mi obra se enfoca en mujeres fuertes", afirmó James. "Mi inspiración para la Madonna of Muscle que aparece en esta camiseta es una líder, empresaria y trabajadora de la comunidad de Detroit, cuya imagen representa mucho más que fuerza física".

Entre los logros más destacados de estas talentosas heroínas que comparten sus historias se encuentran:

Misty Copeland: Con 20 años de carrera en ballet profesional, Copeland hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ser bailarina principal de una de las compañías de danza más prestigiosas del país. Además, es autora de tres libros muy vendidos: Life in Motion Ballerina Body y Bunheads.

Gabby Williams: Jugadora profesional de baloncesto, Williams es una atleta que aporta habilidad dinámica y dominio a la cancha. Con un don para la música, la moda y una mente para el activismo, Williams juega en la posición delantera con el número 4 en Hungría.

Lilliana Vázquez: Presentadora de TV galardonada, Vázquez brinda una presencia exuberante a todo lo que hace. Es una orgullosa miembro de la comunidad latina y acepta su responsabilidad como ejemplo a seguir para aquellas personas que desean trabajar en el mundo de la moda y la televisión.

Ayana Lage: Curadora de un blog, Lage vive en Tampa y es reconocida por ser una honesta defensora de la justicia social. Como madre primeriza, ha logrado ser honesta con sus seguidores a la hora de hablar sobre la salud mental posparto.

